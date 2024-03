La voz gruesa de Gustavo 'Chizzo' Napoli suelta una frase que lo resume todo: 'Solo hace falta un mundo para dar una vuelta', para anunciar en el tráiler de promoción la fascinante aventura rutera que mostrará La Renga en su primera película titulada 'Totalmente Poseídos'. Este jueves 7 de marzo, la banda estrenará un documental basado en la gira nacional 2022 por los escenarios de más de diez provincias presentando el disco 'Alejado de la Red', desde el Estadio Único de La Plata, hasta el explosivo recital en el Estadio de Racing con cinco funciones impactantes que produjeron un gran suceso multitudinario hace unos meses.

Producido y realizado por la propia banda de Mataderos, este documental (con un estilo Road Movie) narra el viaje de un grupo de amigos entregados en las rutas argentinas, subidos a sus motos, para recorrer el extenso territorio nacional, con sus montañas, valles, ríos y desiertos, más los recitales en los cuales la banda convocó a más de un millón de espectadores de todas las latitudes.

Pero por esas vueltas que tiene el destino, solo un sanjuanino pudo ser testigo de semejante viaje, es Alejandro Pozzo, el baterista y fundador de la banda local Huaykil, quien es miembro del staff técnico de La Renga desde fines de los años '90 y que asiste al grupo en la mayoría de los recitales. El músico conoce de primera mano cómo fue desarrollándose esta producción audiovisual durante la gira y relató la experiencia para DIARIO DE CUYO: 'Fue algo increíble y creo que esta película será relevante. Esto comenzó por su pasión motera que lo llevan como un sentimiento desde el corazón toda la vida. Acompañarlos en las rutas fue una experiencia increíble. Este amor por las rutas y por la música es auténtico. Hace 30 años que Gustavo viene con esto y se juntaba con El Carpo (Pappo Napolitano) para hacer varias escapadas en moto. Eran amigos del tiempo', dijo Pozzo.

El rockero sanjuanino tuvo su primer contacto en 1998, cuando La Renga vino por primera vez a San Juan. De ese encuentro nació una amistad que se afianzó con los años. A tal punto que (por decirlo en cierto modo) La Renga 'apadrinó' a Huaykil como banda soporte. Una de las puestas más recordadas por Alejandro que resultó muy emotiva, fue la del 12 de octubre de 2012, para el antifestejo del 'Día de la raza'. Fue un show contracultural protagonizado por La Renga, Huaykil y Rubén Patagonia en la Plaza Próspero Molina de Cosquín. Fue a partir de esa actuación, que José Palazzo convocó al grupo sanjuanino a participar en el Cosquín Rock al año siguiente.

Retomando sobre la película, Pozzo espera ansioso por verla y adelantó que habrá escenas sobre la intimidad de los escenarios y camarines, notas personales, paisajes únicos por el norte y el sur del país y las expresiones del público. Reflexionó respecto del material que: 'el mensaje que transmitirá el documental, será la esencia de este amor por cumplir los sueños en libertad. Justamente esta palabra tan especial pero que se ha tergiversado y se la usa para cosas opuestas. La película dará un mensaje de rebeldía positiva, de concretar las ilusiones, la perseverancia, la libertad y el amor por la música y por la gente que sigue a La Renga, que se siente incluida siempre en cada recital', concluyó.

ELLOS DICEN



Cecilia Quevedo/Productora musical, docente y batera

'La Renga es una banda que me inculcó el Hard Rock y gracias a eso, conseguí mi estilo para tocar. Para mí es la mejor banda actual del rock argentino. Gustavo es muy motoquero y fiel amigo de Pappo siempre fueron a rutear en moto. Los últimos discos que ha lanzado, tienen algo de psicodelia y por eso no me gustan mucho los temas más recientes. Pero es lógico, porque tienen que renovar cosas para el gusto del público. De todas formas, sus letras hablan de la vida, de los amigos y de la política'.





Fernando Gómez/ Músico de Hormiga Reina

'Es la banda más convocante del país del rock nacional. Al 'banquete' van de todas las provincias y países limítrofes. Es algo único que se vive en un recital y eso estará reflejado en este documental. Recorrieron el país en motocicleta. Por ejemplo, grabaron en Talampaya, La Rioja, donde Gustavo se inspiró en el tema 'Montaña roja'. Por la Cuesta de Miranda (San Luis) con mi hermano paramos en moto para tomar fotos del paisaje y unos días después nos enteramos que Gustavo y los demás, retrataron ese lugar'.