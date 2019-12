"Y la otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro...", ¡Uh, temón! "¡Cuántos cincuentones ya estarán cantándola y rememorando vaya a saber qué anécdota de su vida, de la que ese tema se convirtió en banda sonora! Pues bien, a refrescar la memoria porque pronto estarán cantándola otra vez. Sin más vueltas, el próximo 18 de abril, cuando ese y otros hits -"Tanto tiempo te esperé sentado aquí, que ya el invierno me agarró sin gamulán..." o "Lunes por la madrugada, yo cierro los ojos y veo tu cara que sonríe cómplice de amor..." y "Muerdo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo cada vez..." entre varios más- volverán a sonar en el Teatro Sarmiento. Será durante la estación local de la gira de regreso de Los abuelos de la nada, icónica banda fundada por Miguel Abuelo a fines de los '60, aunque en honor a la verdad, lo que regresará son aquellas canciones de la época dorada del rock argentino, porque Los abuelos de la nada siglo XXI, si bien incluye artistas que transitaron sus filas, está bien aggiornada. El ADN lo pone Gato Azul Peralta, hijo de Miguel Abuelo; voz y percusión de la troupe que completan los ex Abuelos "Chocolate" Fogo (bajo y voz), Juan Del Barrio (teclados, sintetizadores y coros) y Jorge Polanuer (saxo); además de Gaspar Benegas (guitarra y coros), Sebastián Peyceré (batería) y Hubert Reyes (percusión). Eso sí, dicen que a lo largo del periplo irán invitando a subir a las tablas a algunos de los que pasaron por sus formaciones (¡Aguante Calamaro! arengará más de uno a uno de sus compositores más destacados del grupo), así que habrá que estar atentos a la rentré, que si bien tiene en sus planes reflotar clásicos -obviamente-, parece haber puesto el norte en el material inédito. A saber: en poco tiempo más, las plataformas digitales recibirán Mi estrella y yo; y Buscándonos al fin. Y el año próximo lanzarán el primer LP, Luces y bengalas, con varios temas de Miguel Abuelo.



"No hay vuelta del pasado. Nosotros podemos volver del futuro. El que mire para atrás se está perdiendo todo lo que viene", marcó la cancha Fogo, sobrino de Miguel Ángel Peralta -nombre real de la leyenda- y director musical junto a Juan Del Barrio. Y agregó: "Miguel creó una marca que tiene una fórmula, que escapa hasta de su presencia y la de cualquiera que ocasionalmente manipule este contenido. Esto permite cambios en los integrantes, dando paso a la evolución, con mucha personalidad. Un club de fútbol no pierde un jugador o un partido y cierra sus puertas, digamos que esto es algo parecido, si se me permite la comparación".



Un poco de historia. Los abuelos de la nada nació en 1967 y el nombre lo tomó del libro El banquete de Severo Arcángelo, de Leopoldo Marechal, que en una parte reza: "Padre de los piojos, abuelo de la nada". Podría decirse que tuvo dos formaciones principales, la más psicodélica del origen, que duró un par de años; y la rockera del estrellato a principios, de los '80, a su regreso de Europa, que incluyó a Cachorro López, Andrés Calamaro (recomendado por Alejandro Lerner), Gustavo Bazterrica, Polo Corbera (fallecido en 2011) y Daniel Melingo; y cuyo primer disco produjo Charly García. También pasaron por sus filas, en distintos momentos, Pappo Napolitano y Willy Crook, entre otros. Miguel Abuelo murió en 1988; un par de meses antes decidió terminar con la banda.

Los orígenes, en los '60, con "Mayoneso" Fanacoa, "Pomo" Lorenzo, "Micky" Lara, "Abuelo" Lara, "Pappo" Napolitano y Miguel Abuelo. El gran salto, en los '80, con Charly de productor del primer disco.

LA GIRA



- Perú: Lanzamiento, el 7 de marzo

- Rosario (Teatro Broadway, 27 de marzo)

- Chile (Gran Arena Montichello, 10 de abril)

- Córdoba (Qualitty Espacio, 16 de abril)

- Mendoza (Teatro Plaza, 17 de abril)

- San Juan (Teatro Sarmiento, 18 de abril)

- Tucumán (Teatro Mercedes Sosa, 24 de abril)

- Buenos Aires (Teatro Opera Urbis , 2 de mayo)



Las entradas para todos los conciertos de Argentina estarán en venta a partir del viernes 13 de diciembre.