Acaba de ganar un Martín Fierro por su actuación en La fragilidad de los cuerpos y ahora reveló que había sido convocada para el Bailando. Eva de Dominici explicó por qué rechazó la oferta. "Me encanta el programa pero yo no me animo a ser una de las participantes. Me encanta bailar, además todas las chicas del Bailando salen divinas. No sé si estoy preparada para tanta exposición, por ahora no me animo", lanzó.