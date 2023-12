Los participantes de Gran Hermano 2023 (Telefe) están convencidos de que sus momentos de intimidad no salen al aire. Sin embargo, en los últimos días hubo muchos descuidos y varios de ellos quedaron expuestos. La primera fue Catalina Gorostidi, que fue enfocada mientras se limpiaba la zona íntima. Luego siguió Joel Ojeda, a quien poncharon cuando se sacaba el calzoncillo. Ahora llegó el turno de Martín Ku, que también salió con la cola al aire a punto de meterse en la ducha.

La foto del joven rionegrino no tardó en viralizarse y los usuarios remarcaron que estos errores no pueden seguir ocurriendo. Sin embargo, ya hay muchos antecedentes de la edición anterior: Julieta Poggio salió con los pechos al aire en pleno Telefe Noticias, mientras que a Maxi Guidici lo expusieron haciendo sus necesidades.

Otra situación que llamó la atención fue la que vivió Isabel De Negri, la abuelita milf. Contó que mientras se cambiaba el corpiño escuchó voces detrás de la ventana del cuarto de las mujeres. “Recién yo me estaba cambiando y se escucharon voces que decían ‘Feliz Navidad’ y no sé qué… Decían ‘Isabel está en tetas’ porque yo me estaba cambiando. Ahí los saludé, viste”, expresó molesta.