Ayer Alejandro Pozzo contó vía Facebook los motivos de la ruptura en Huaykil, una de las bandas de heavy metal emblemáticas de la provincia, y su decisión de continuar bajo el mismo nombre, lo que generó malestar en su excompañero, el cantante y guitarrista Willy Herrera, que al respecto se había manifestado en la misma red social. "En estos casi 20 años la verdad existieron más las cosas que nos unieron que las que nos separaron, pero la realidad era insostenible, ya no podíamos seguir juntos, ¡nos hacía mal! Teniendo en cuenta la libertad sin liderazgo alguno con la que siempre nos hemos manejado. Quiero aclarar que también la dilatación que se sumó a todo esto (que yo no compartía) porque Huaykil siempre fue mi prioridad. Esto ayudó a definir este presente", expresó el baterista, fundador del grupo. "¡Se habló de seguir por diferentes caminos y estuve de acuerdo!, pero en mi reflexión me pregunté por qué no seguir con un sueño que con nombre y apellido desde un principio propuse", agregó el músico que agradeció a todos los que fueron parte, Willy incluido. "¡Mil gracias más por hacer posible este sueño que me niego a dejar caer!", remató.