El pueblo de Zonda estará de caravana esta noche, por un lado con el cuarteto de El Rey Pelusa, pero también con el rock urbano de La Beriso. Un combo musical imperdible que se dará en la Fiesta del Cerro Blanco. La banda de Avellaneda, encabezada por Rolo Sartorio, regresa a tierra sanjuanina. Previo al encuentro DIARIO DE CUYO, dialogó con el músico.





- ¿Cómo recargaron las pilas para este 2020?

- Sí, la verdad que la banda empezó a girar de vuelta. Surgió la idea de volver a San Juan, es un lugar tan lindo como Mendoza y que nos gusta estar. Así que tenemos las mejores expectativas.



- Están grabando muchas horas en el estudio, ¿preparan algo especial?

- Ahora estamos trabajando con una propuesta que será diferente. Ensayamos, analizamos, vemos qué agregamos y sacamos para un nuevo show que venimos preparando para hacerlo en teatros. Se trata de un electroacústico de nuestras canciones viejas. Nos encanta este formato, así que en unos meses volveremos a San Juan.



- ¿Será una especie de "Beriso desenchufado"?

- Sí, la verdad que es un "desenchufado-enchufado", porque antes, las guitarras acústicas no se enchufaban y ahora sí para lograr un mejor sonido con mejor definición.



- ¿Piensan hacerlo en el Teatro del Bicentenario?

- Claro, seguramente antes de fin de año iremos con esta propuesta para el teatro.



- En uno de los últimos recitales tuvieron un gesto por Fernando (el joven asesinado en Villa Gesel) y un pedido de justicia, desde tu lugar como artista, ¿cómo observás una realidad de tanta violencia social?

- Siempre tratamos de dar el mismo mensaje de paz y tranquilidad. Sufrimos al igual que los demás, no sólo cuando alguien te roba, también cuando asesinan. Insultamos como insultan todos por estas cosas, pero lo único que vemos es que sigue sucediendo. Es lamentable. Esto se parece a la ley de la selva, el más grandote es el que gana. La cosa pasa por educación, como artistas lo que podemos dar es un mensaje con nuestras canciones, hacer entender a los pibes que por ahí no es el camino.



- Todavía sigue repercutiendo tus dichos contra los homosexuales y los veganos.

- Me pareció una pelotud... total. Son chistes que lo hacen todo el mundo. Está bien que no hay que hacerlo en público. Me criticó mucha gente que elige su condición sexual. No es fácil, estás delante de tanta gente y pensás que cualquier cosa que digas te aplauden. Pero llega el día que metiste la pata y te equivocaste feo, esa es la verdad.



- ¿Preferís que te critiquen por más que te duela y aprendas de ello?

- Sí, lo que pasa es que uno tiene el mismo pensamiento. Pero me da bronca cuando digo algo y lo interpretan para el lugar que quieren. Todavía siguen hablando que yo los hice callar a la gente cuando cantó en contra de Macri. Si hubiesen cantado contra Cristina, hubiera hecho lo mismo. Lo que pasa en un show de rock, podría haberse dividido todo y terminaran peleando. Éramos muchos esa noche en el estadio. Salieron a tildarme de macrista cuando de verdad no lo soy; pero bueno, qué le voy a hacer, me la tuve que comer.



- ¿Cómo rebatís lo que se dice en tantos medios de vos y si crean noticias falsas?

- Lo que pasa que para defenderme de lo que no dije, tengo que ir a todos los canales y romperme a trompadas con un par, pero al final seguís saliendo en los diarios. Entonces terminaría siendo un papelonero así. Como músico, prefiero no ser mediático y seguir en el barrio. Eso sí, las buenas noticias, no salen a flote, nunca.



- Hablando de barrio, ¿no olvidaste tus raíces?

- Vivo en el mismo barrio hace 47 años, con las giras veo a mis amigos una vez a la semana, pero sigo caminando las calles de Avellaneda. No me gusta que me digan "no vengas acá que hay mucha gente", yo voy igual, no me como la de ser famoso.

