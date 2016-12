Edgar Vivar, más conocido como "El Señor Barriga" por su personaje en El Chavo del 8, no está pasando por un buen momento de salud. El actor está sufriendo las consecuencias del bypass gástrico que se realizó.



"A raíz del bypass gástrico he tenido algunos problemas de absorción de hierro, entonces he estado un poco anémico. Me hice estudios para descartar que existiera algún problema en colon", contó el actor a los medios mexicanos.