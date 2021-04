Brenda Asnicar (29) publicó una serie de videos en su cuenta de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores, que generó extrema preocupación en las redes.

Es que en las historias, que luego borró, se ve a la actriz bailando con una amiga, con anteojos de sol y una copa de bebida en la mano.

Pero no solo eso, los seguidores advirtieron que detrás de la escena también se ve un plato con lo que parece ser una línea polvo blanco y una tarjeta. Muchos vincularon esta imagen a una supuesta adicción a las drogas.

La captura del video donde se ve el plato en cuestión se viralizó desde la cuenta de Instagram @Chusmeteando1 y generó mucha preocupación entre los fanáticos de la actriz, que encendieron alarmas por su salud.

Una de las periodistas que retuiteó la foto y manifestó su intranquilidad por el estado de Brenda fue Pilar Smith, quien escribió: "¡Brenda Asnicar necesita ayuda! Coincido".

Brenda Asnicar necesita ayuda !! Coincido pic.twitter.com/Z9lm9BQ98B — Pilar Smith�� (@Pilarsmith) April 18, 2021

La preocupación por Asnicar llegó hasta Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30) donde mostraron las imágenes publicadas por la actriz. "Brenda Asnicar publicó unas imágenes y luego las borró. Muchos dijeron que fue porque se veían sustancias. No se sabe si en los videos estaba haciendo una performance, pero no se la veía muy bien, no se la veía en sus cabales", destacó Adrián Pallares.

"Este video -dijo Rodrigo Lussich haciendo referencia al material subido por Brenda- estaba acompañado de una foto que es complicada de mostrar porque estaríamos haciendo apología al delito".

La actriz de Patito Feo había comenzado una relación con Mauro Ezequiel Lombardo, conocido popularmente como El Duki, en marzo del año pasado, al principio de la cuarentena. Brenda venía de terminar su relación con el ingeniero colombiano Alejandro de Angulo.

La primera aparición pública de El Duki y Brenda se dio recién en marzo de este año, cuando el cantante presentó el nuevo remix de Además de mí en un bar de Palermo.

En agosto de 2020, en tanto, Brenda recibió críticas sobre su cuerpo y salió a defenderse en las redes con declaraciones polémicas. Ante la insistencia de fans de que la actriz estaba demasiado flaca, ella reaccionó: "Por qué no se pudren, ojalá se quiebren. ¿Qué están esperando que me suicide?!?! ¿Qué es lo que quieren?".