Desde que los ingenieros norteamericanos, Thomas Goldsmith y Estle Ray Man, patentaran el "Dispositivo de Entretenimiento de Rayos Catódicos" en 1948, el cual permitió los primeros juegos OXO, el Pong (Tenis para dos) o Invasores Espaciales, los videojuegos se incorporaron en la cultura moderna y en la actualidad se convirtió en algo más que una forma de entretenimiento contemporáneo, también en un estilo de vida. En 2008, las revistas especializadas españolas PC Manía, PlayManía y Hobby Consolas, acordaron crear una fecha especial para los videojuegos. Así se estableció que el 29 de agosto de cada año, se celebrase el Día Mundial del Gamer. Como dicha fecha fue el domingo pasado, la comunidad de jugadores locales quiso festejarlo a su manera, participando en el evento temático realizado ayer en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand, organizado por LAG Sports. Entre pochoclos, jugos naturales, luces leds y pantallas gigantes, niños y niñas, jóvenes y adultos pasaron toda una jornada inmersiva y entretenida jugando a los títulos más populares del momento (Clash Royale, Mortal Kombat 11, PES, FIFA, Counter Strike, League of Legends, The King Of Fighters y Call of Duty) tanto en PC, Playstation y dispositivos móviles. Ismael Mansur, referente de LAG expresó para DIARIO DE CUYO, lo significativo de este evento: "Nunca se festejó en la provincia el Día del Gamer, por lo cual, es el primer evento, que no fue fácil de lograrlo, pero generó un espacio de encuentro para incluir y sentirse parte de esta gran comunidad. Pasamos una tarde amena y divertida con amigos y con la familia. Esperemos celebrarlo así todos los años", comentó. Según la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos de Argentina, en el país hay más de 19 millones de jugadores y este número de forma ininterrumpida cada año.