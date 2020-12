Hace un par de meses que los artistas sanjuaninos se reencontraron con la gente en bares, parrillas y restaurantes, pero era lo único habilitado. No se permitían conciertos privados ni recitales en salas ni al aire libre. Ahora fue el Ministerio de Turismo y Cultura quien decidió proponer por primera vez desde el inicio de la pandemia un espectáculo presencial, gratuito, al aire libre y bajo estrictos protocolos, por supuesto. Le llamaron "Concierto de esperanza", será este viernes 18 en el Anfiteatro Buenaventura Luna del Complejo Auditorio J. Victoria, y tendrá como único protagonista al Coro de Cámara Arturo Beruti que dirige María Elina Mayorga. Solamente se habilitará un cupo de 200 espectadores y será transmitido por streaming a través de las páginas oficiales.



"La idea era poder tener un espacio de encuentro, aunque sea mínimo, quisimos armar esto en base a los protocolos. Elegimos un coro porque nos parecía que, para las fechas de fin de año, es una música que trae confort emocional, que permite una reflexión en un año tan particular, unificar todas las religiones" dijo a DIARIO DE CUYO la secretaria de Cultura, Virginia Agote.



La otra singularidad es que implicará la vuelta de una actividad que no había sido habilitada hasta ahora, el canto coral. "Hasta donde yo sé, es el primer concierto en vivo que se hace en Latinoamérica" aseguró Mayorga, que no ocultó su expectativa por la presentación.



"Estamos contentos y emocionados con el hecho de que se haya permitido hacer este concierto con la asistencia de público, que la gente pueda escucharnos cantar en vivo, es una emoción muy grande. Para nosotros que somos un coro vocacional y que sólo nos tenemos a nosotros mismos, que no tenemos sede, sueldo, nada, lo que tenemos es el canto, el amor de la gente, que nos hemos extrañado entre nosotros este año, que nos ha faltado la emoción de construir juntos la música" aseguró la directora.



Por su parte, Agote explicó que el Anfiteatro se presentó como el espacio ideal para encuadrar el show en los protocolos Covid. "Estar al aire libre es más seguro, además tiene una manera de poder controlar la situación ya que está dentro de un predio, con cerramiento, no es que una plaza abierta donde es difícil controlar la gente, es un espacio donde se pueden cumplir todos los protocolos, la gente estará dispuesta en las gradas manteniendo distanciamiento de dos metros, entre personas y entre gradas, que estará marcado, hasta ocupar un poco menos del 30 por ciento" del espacio habitual de la platea.



La funcionaria explicó que habrá una cierta cantidad de espacios destinados a funcionarios y familiares de los artistas y el resto serán entradas para el público en general, e hizo hincapié en que serán "estrictos con el distanciamiento, con el cumplimiento de muchas de las normas, ingreso y egreso controlados, control de temperatura y cupo de espacio. Además, no será un concierto muy largo, de no más de 45 minutos", afirmó.



También habrá un protocolo específico para los cantantes: el coro actuará con 11 coreutas menos, para que no haya tanta gente en el escenario y también estará demarcado el piso para que cada uno tenga su ubicación con la distancia permitida. Incluso hasta ayer se analizaba si cantarían con barbijos puestos o no, dispuestos a todo con tal de cantar en vivo. Aquí al no haber recambio de artistas, instrumentos, ni uso de micrófonos que necesiten desinfección es un paso menos.



Agote aclaró que la organización por parte de su Secretaría de este concierto no implica el lanzamiento de un ciclo. "Es un hecho puntual y único, no es que estamos planificando más, por ahora es este evento" dijo, aunque adelantó que esperarán a ver "cómo se desarrollan las fiestas para planificar el verano, para habilitar más actividades al aire libre. El anfiteatro y otros lugares, como plazas abiertas, o lugares más amplios donde poner escenarios, podrían servir, hay varias propuestas posibles, siempre y cuando lo permita la pandemia, siempre lugares donde sea factible el control de acceso de gente", expresó la funcionaria sobre lo que podría ser la temporada 2021. Mientras tanto, con paciencia, la esperanza comenzará a resurgir pasado mañana.

EL DATO

Concierto de esperanza. Coro A. Beruti en Anfiteatro Buenaventura Luna a las 21. Entrada se retira en boletería del Auditorio viernes 18 por la mañana. Cap. máxima 200 personas.

EL REPERTORIO

Para esta velada tan especial, el Coro Arturo Beruti interpretará: Abendlied. Josef Rheinberger; Bogoroditse devo. Sergei Rachmaninov; Alleluia. Ralph Manuel; Los mareados. Cobian y Cadicamo en versión coral de Liliana Cangiano; La vieja, Hermanos Simón en versión coral de Claudio Sanseverino; San Juan por mi sangre, de Ernesto Villavicencio en versión coral de Vivían Tabbush; Selección de villancicos navideños tradicionales en versión coral de Carlos Barraquero; Por qué cantamos. Poesía de Mario Benedetti y música de Alberto Favero en versión coral de Liliana Cangiano.



El acompañamiento musical será de Leandro Bazán en batería, Sergio Tapia en bajo, Marcelo Guardia en guitarra, Sergio Fernández en teclados.