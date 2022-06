Por Leonardo Muro

El 30 de marzo de 1985 en el marco de la gira promocional del disco “Purple Rain” (1984), Prince se presentó junto a su entonces banda, The Revolution, en el Carrier Dome ubicado en la ciudad de Siracusa, estado de Nueva York. Esa noche histórica no solo tocó todas las canciones publicadas en “Purple Rain” sino también canciones de sus dos álbumes anteriores, “Controversy” (1981) y “1999” (1982).

Si bien “Purple Rain” era el sexto disco en la carrera de Prince, fue el primero con The Revolution y un artista obsesivo por la perfección, como él lo era, no permitía el más mínimo error. En 2017 la tecladista Lisa Coleman le contaba a la revista Rolling Stone “Si te saltabas una señal o tocabas de más, aplicaba una sanción de 500 dólares, retenía ese dinero y no te lo daba. Por suerte nunca me pasó. Soy muy buena fingiendo y nunca supo cuando cometí un error”. Y agregaba la guitarrista Wendy Melvoin, hermana de Susannah Melvoin musa inspiradora de “Nothing Compares 2U” (1985), “eran literalmente los Juegos Olímpicos, éramos como nadadores sincronizados. Si alguien lo echaba a perder, ni siquiera había una medalla de bronce, directamente quedabas fuera del equipo. Era mucho lo que estaba en juego”.

En 1985, Prince publicó este show en formato VHS, el disco vio la luz en DVD recién en 2017, un año después de la muerte del músico de Minneapolis, y el audio no estuvo disponible digitalmente hasta 2020.

El concierto incluye versiones largas de muchas canciones, incluyendo el cierre con “Purple Rain” de casi 19 minutos.

¿Qué tiene de nuevo este lanzamiento? Pues bien, a 37 años de haber tenido lugar en Siracusa, este show finalmente es editado en una versión remasterizada y expandida que incluye 3 vinilos (rojo, púrpura y dorado), 2 CDs, un Blu Ray, un libro de 44 páginas, notas adicionales y un póster.

Semejante show merecía una justa reivindicación y llegó casi 40 años después. Explosivo, chispeante, fresco, ágil, dinámico, alegre, versátil y talentoso, Prince da cátedra sobre el escenario sobre cómo un pequeño y arrogante hombrecito de Minneapolis se transformó en uno de los más grandes artistas de todos los tiempos.