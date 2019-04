Se llama Paris-Michael Katherine Jackson, es modelo, influencer, socialité y actriz. Su bello rostro y su figura se han ganado un lugar en portadas y pasarelas, y es objeto de disputa de importantes marcas y diseñadores. Sin embargo, más allá de sus propios méritos, que los tiene, la joven saltó al estrellato por un dato nada menor: es la única hija (no biológica, según reveló su madre, Debbie Rowe) del fallecido y controvertido Michael Jackson, quien justamente ahora está en boca de todos, luego de emitirse el documental de HBO (Leaving Neverland) que habla del abuso a menores que habría cometido el Rey del Pop. En medio de un volcán en erupción, Paris defiende a su padre, pero trata de que la lava no la alcance y de que no se mezclen los tantos. La hermosa joven que en abril cumplirá 21 años les puso un parate a quienes pretenden embarrar su carrera en las pasarelas y su proyección como actriz y cantante, con su banda The Soundflowers; pero lo cierto es que sus últimas noticias tampoco la ayudan. Que un video donde se la ve drogándose, que imágenes dormida al volante, que cortes en sus brazos, que un ingreso a un centro de tratamiento...



Lejos de amilanarse, puso los puntos a través de las redes sociales. "Estoy feliz y saludable y me siento mejor que nunca", marcó la cancha. "Lo dije antes y lo repetiré, soy más feliz y saludable de lo que he estado en mucho tiempo", agregó la bonita joven, Princesa tal vez, pero que de rosa no tiene nada.





LOOKS

Paris se ha animado a probar varios looks, sin importarle la aprobación de los demás. Enfática, proclama que cada uno debe quererse como es y no tratar de ser otro.