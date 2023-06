Rebelde y libre como es su madre, más de uno podría suponer que ella no tuvo que lidiar con tantos límites, o al menos con rigurosas imposiciones. Sin embargo Lourdes León, la hija de "La Reina del pop', Madonna, ha dado testimonio de lo contrario. La bella joven explicó que si bien su madre metía debajo de la alfombra algunos asuntos, en general tuvo una crianza muy estricta. Por ejemplo, la joven de 26 años contó que no la dejaba comer helados ni mirar la tele, que no le daba permiso para salir y que podía juntarse con amigos solo cuando su iba a quedarse algún fin de semana con su papá (el entrenador Carlos León, con quien la diva mantuvo una fugaz relación). Agregó que al final desistió de esconderse porque mamá siempre la encontraba y que recién a los 20 puso por primera vez un pie en una disco.

"Los modales y todo eso también eran muy importantes cuando era pequeña', manifestó a Face la multifacética muchacha, que ha incursionado con éxito en la moda, se ha destacado bailando y el año pasado largó su primer elepé, firmado como Lolahol. 'Mi madre es una fanática del control y me ha controlado mi vida entera', fue más allá en charla con Interview Magazine Lourdes, que aseguró que apenas salió del secundario hizo su primer corte y que buscó la independencia, incluso económica, al cumplir la mayoría de edad. "Siento que cuando los padres pagan por tus cosas, les da poder sobre ti', evaluó la muchacha, que ya más grande y a pesar de estos "detalles', reconoció que tiene una madre "fabulosa'.



LOOKS.Aunque todos la veían como una privilegiada "it girl', Lourdes fue una joven que padeció el carácter fuerte y controlador de su famosísima mamá.