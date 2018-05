Ni ser el director de la Casa de Moneda de Madrid -en la ficción, claro- le alcanzó a "Arturito" para frenar a la rubia argentina, con quien había entrecruzado varios me gusta, hasta llegar al "face to face". Después de conocer a Belén Francese, el actor español Enrique Arce estuvo en el programa de Ángel de Brito y lejos de tirarle flores a "Belu", dijo que estaba en sus planes conocer a varias mujeres en el país. Vaya a saber qué pasó o no entre ellos -según algunos portales, ella se ofendió por esa declaración; aunque ella dijo que nunca hubo nada- la misma Francese envió al programa audios con la propuesta hot que le hizo el actor de La casa de papel.



"Dale, Francese, venite. Venite a ver una película esta noche, pegamos un baño rico, pedimos algo de comer a la habitación y estamos tranquilos, sin gente. Yo quiero conocerte a vos. Aquí estamos rico, tenemos el jacuzzi, vemos una peli, dormimos abrazados. Me encantaría", le tiró Arce, quien ante la negativa, reaccionó entre la insistencia y el fastidio: "Disfrutá de tu día de fama también", dijo, antes de un "Venga, te hago un masajito", y cerrando con un "Yo mejoro en las distancias cortas, cariño. Qué pena que no sea tu tipo".