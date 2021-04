Amado u odiado. No tenía medias tintas, así encaró su trabajo en los medios de comunicación durante casi 50 años. Mauro Viale tuvo un innegable aporte al periodismo argentino y fue el primero en hacer muchas de las cosas que hoy en la televisión son moneda corriente.



Fue un trabajador incansable de la prensa. Cultor de un estilo polémico, provocador, que le valió el reconocimiento del público, de algunos colegas y también el rechazo de una parte del periodismo que criticó sus métodos y formas de hacer televisión.



Mauro Viale murió a los 73 años alcanzado por la enfermedad de la que se ocupó implacablemente cada día en su programa. Incluso después de haberse colocado la vacuna el jueves pasado, siguió contactando profesionales para hablar sobre la inmunización y siguió trabajando hasta que el cuerpo no le dio más y los primeros síntomas graves aparecieron. Falleció el domingo por la noche a causa de infarto masivo ocasionado por una trombosis, dijeron. Horas antes, incluso, había prendido la tele para ver desde el sanatorio qué ponían en su programa los colegas que lo reemplazaron.



Los restos de Mauricio Goldfarb, como era su nombre de nacimiento, fueron inhumados ayer en el cementerio de La Tablada y sólo su hijo Jonatan Viale -conocido periodista también- pudo despedirlo porque su esposa Leonor Schwadron y su hija Ivana permanecen aisladas.



Ayer emergieron del arcón de los recuerdos aquellos agitados programas con los que Viale selló su perfil y fue tildado por muchos de amarillista. Nuevamente salió a la luz aquella pelea de 2002, a las trompadas, con Alberto Samid (que incluso habló ahora diciendo que entendió tiempo después que "era un provocador nato"); también algunos recordaron cuando durante el secuestro del padre de Pablo Echarri fingió al aire hablar con los secuestradores y dio a entender que la víctima había muerto (algo que no sucedió y el actor no le perdonó nunca) y así algunas anécdotas más que pintan de cuerpo entero el estilo de periodismo que Viale acercó a la televisión de los noventa y principio del nuevo siglo, que no fue más que saber captar que algo estaba cambiando, que la era de los realitys estaba empezando y que la audiencia se ganaba con show.

Pero en el balance también apareció que Viale fue un profesional que fue innovador en la producción periodística, que de su mano cambió el concepto de los móviles de exteriores, que fue el primero en llevar abogados penalistas a la tele y hablar de policiales en televisión abierta. "Él inventó eso de sacar la cámara a la calle porque llegaba el invitado", contó Fabián Doman.



Los primeros ciclos donde desarrolló su estilo fueron Anochecer con Mauro Viale (1993 y 1995) y La tarde con Mauro Viale (1994). Esa tendencia la profundizó en 1996 con Mediodía con Mauro, que al año siguiente pasó de ATC a América y que devino en un talk show, formato que por esos años empezaba a asomar y cada entrega era una nueva disputa.



Antes de sumergirse en el periodismo de actualidad, Viale ya era un reconocido relator de fútbol en los años 70. Primero como la voz del fútbol argentino a nivel local (desde 1977 y siendo el relator principal del staff de Fútbol de Primera entre agosto de 1985 y junio de 1989 en la pantalla de la TV estatal) y también narrando los partidos de la Selección en los Mundiales.



Famosa fue la frase durante las transmisiones "¿Quien mueve?" preguntaba él y la voz de algún destacado jugador respondía "Muevo yo, Mauro". Relató tres mundiales: el del 1978, 1982 y 1986, donde fue protagonista con su relato del histórico gol que Diego Armando Maradona le hizo a Inglaterra.



Al momento de su muerte conducía Mauro, la Pura Verdad (desde 2013) los domingos, en A24 tenía su programa de lunes a viernes y formaba parte de Polémica en el bar. La notable capacidad de trabajo de Viale también le permitió incursionar en medios gráficos, radiales y de internet, entre ellos, la gerencia de noticias y un ciclo matinal en Radio Rivadavia, La era de los Mauricios (desde 2016 por Radio Splendid) y se encargaba de la sección Capote: Periodismo novelado en el portal de noticias Infoexclusivo.com.ar.



La pandemia, que tanto combatió desde la información, se lo llevó por delante y hoy el mundo periodístico y su audiencia más fiel quedó conmocionada. Mauro Viale ha muerto y con él un estilo inconfundible.

Momentos de su carrera

Relator. Su imagen durante las transmisiones deportivas

de los años 70.

Histórica. Muy fresca en la memoria, aunque fue en 2002. Su pelea con Alberto Samid.

Exclusiva. En 2018 Juan Darthés lo eligió para contar su verdad tras la denuncia por violación de Thelma Fardín.

ELLOS DICEN





Marcela Podda. Telesol



Fue un hombre que hizo del periodismo su forma de vivir. Lo conocí como relator de fútbol con su famoso "Quién mueve" para transformarse luego en ese nombre propio codiciado por casi todos; los protagonistas iban a lo de Mauro, ahí había que estar. Un provocador, capaz de hacer las preguntas más incómodas. Le dio su impronta al periodismo televisivo y formó a una generación de comunicadores. Como muchos de los que trascienden era amado y odiado, pero jamás ignorado.





María Silvia Martín. LV5



Un transgresor del periodismo. Inventó un modo en el que la noticia era protagonista en un show. Él fue un gran productor de noticias y solía producir en vivo. Podía estar largas horas al aire con solo un móvil. Era indudable la calidad de sus fuentes de información. Fue polémico.



Antes de él, había un periodismo más formal; con él se distendió el vínculo en un set de televisión. Pasó muchos límites, pero obligó a cambiar el modo de hacer periodismo, especialmente en televisión.





Gustavo Toledano. Telesol y BNBD

Fue un anticipado. Hizo un quiebre en las transmisiones de fútbol, ablandándolas, dándole una participación a los jugadores, como con la recordada frase, "¿Quién mueve Mauro?, muevo yo"



A los que estamos en medios nos marcó el trabajo de producción; con Mauro los móviles empezaron a contar un montón de cosas, porque él les exigía a sus movileros y productores que tenían que hacerlo y nos enseñó ese camino en la televisión, cada uno tiene de alguna manera su "Mauro" interior.





Mauricio Bazán .Canal 8



Mauro Viale tuvo una trayectoria tremenda, genial. En sus albores muy encasillado en el fútbol y mostró la versatilidad que puede tener un periodista y la evolución que tuvo, mostrando también su aspecto editorialista. Podés estar a favor o en contra, pero indudablemente fue un gran periodista, un investigador y tenía algo de showman, porque supo manejar los tiempos de televisión para mantener el rating y la vigencia.

En las redes



"Cuando me enteré de la muerte de Mauro, apareció inmediatamente en mi memoria aquel momento en que decidí no ir más a un estudio de radio ni de televisión. Irme de mi país. Mauro me hizo una nota un domingo pidiéndome de alguna manera que volviera. Hoy tristemente me doy cuenta desde el profundo dolor que siento, que no me equivoqué. Y lo lamento". Oscar González Oro.



"No puedo creer que haya muerto Mauro Viale. Un gran tipo y un gran profesional. Conmigo tuvo gestos de absoluta generosidad en momentos difíciles". Jorge Rial.



"Desde el ¿Quién mueve Mauro? hasta verlo últimamente en el aire en América, pasando por ser vecino en mi edificio. Una vida cerca de Mauro Viale. Un gran tipo. Muy triste por esta ida". Marcelo Tinelli.



"No tienen idea de todo lo que se cuidaba Mauro. Le tenía temor a la enfermedad y estaba feliz de haberse vacunado". Pablo Layus.



"Fue un maestro para mí. Se lo alcancé a decir en vida, en privado y en público. Si yo trabajo en televisión es gracias a él y a Chiche. Lo banco y lo voy a bancar siempre. Un dolor muy grande. Un inmenso abrazo a Leonor y a Jony". Fabián Doman.



"Lamento la muerte de Mauro Viale una buena persona y uno de los mejores del medio. Extrañaré nuestras charlas en el camarín que compartíamos en @AmericaTV. QEPD". Carlos Monti.



"En mi corazón siempre, los Viale son familia y los amo profundamente. Pandemia demoledora que destruye todo!". Pablo Vilouta.



"Mauro se murió porque no le creía el positivo que llevaba adentro y quería volver a laburar. Como cuando lo hizo en polémica que nos mandaron a casa a él a Chiche y a mí, con total lógica, para cuidarnos. Él se fue a buscar infectólogos que le digan que podía enfrentar al coronavirus. Y se pasó un año enfrentándolo, porque le hizo pito catalán y siguió laburando". Luis Ventura.

Efecto Mauro

Ayer los conductores y periodistas de la Televisión Pública comenzaron el día usando el tapaboca al aire. Incluso en Cocineros Argentinos. Dijeron que se trata de un modo de dar el ejemplo. Coincidió que se había conocido la noche anterior la muerte de Mauro Viale y también dio positivo Rodolfo Barili, sumándose a la ola de contagios en los canales porteños. Los sets de televisión eran el único lugar donde el barbijo parecía no ser obligatorio. Una de las únicas en imponerse usando una máscara cada vez que fue invitada a un programa fue Natalia Oreiro.