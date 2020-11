"Al ver a Javier Calamaro cantando con pasión una canción mía, se me puso la piel de gallina. Cuando le envié el video para que lo viera, me contestó: 'Qué buena onda!' y me agradeció. Luego, él lo subió a su perfil y en sus historias de Instagram", expresó el cantante local Tato Putruele que hace un mes recibió el visto bueno del conocido intérprete para grabar. Así, el tema Mil Kilómetros escrito por el sanjuanino e interpretada por cada uno desde sus estudios, ya suena en Spotify, Apple Music, Youtube, Deezer y Shazam, entre otras plataformas.



"Hoy puedo decir que cumplí un sueño y voy por más, estoy trabajando firme para eso", reflexionó el cantautor feliz por su logro.