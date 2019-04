En una nueva apuesta que hace Canticuénticos para ofrecer sus canciones a los chicos y padres sanjuaninos, esta tarde en "La Jorobita", DIARIO DE CUYO dialogó con Ruth Hillar, la coreuta y flautista del grupo. Es una de las creativas compositoras de esta propuesta que logra cruzan los sonidos latinoamericanos y rioplatenses, con temáticas profundas y que da mensajes con valores positivos, valiéndose de numerosas herramientas que tiene el lenguaje para llegar al público infantil y sin subestimarlos. Es de Santa Fe, criada a orillas del Río Salado, con las influencias muy fuertes de la música clásica, folklore argentino y por supuesto, la infaltable María Elena Walsh. La artista cuenta sobre la iniciativa de brindar a los niños una oportunidad para dejarse llevar por la imaginación a través de las canciones: "Sostenemos que las propuestas artísticas para la infancia no sólo deben entretener, pasar un momento divertido, sino también, dejar algo más; apuntar a la formación de esas personitas, que están como pequeñas esponjitas y que procesan todas las cosas que le llegan. De alguna manera las influencias van moldeando a las personas que serán a futuro. Entonces nos parece que es una tarea de suma responsabilidad el arte para la infancia. Nuestras temáticas pueden ser amplias, no solo para las que se consideren adecuadas a la edad, ellos viven en el mismo mundo que los adultos, que tiene sus cosas bellas y tiene cosas difíciles de transitar, trágicas y dolorosas. Desde la música, el arte y las canciones, acompañamos a los niños a transitar esta vida que no es fácil y le damos herramientas para que puedan mejorar, trascender y resolver problemas. Creo que hacemos una gran ayuda", señaló.

"Desde la música, el arte y las canciones, acompañamos a los niños a transitar esta vida que no es fácil y le damos herramientas para que puedan mejorar, trascender y resolver problemas", Ruth Hillar.

Por otro lado, asumen una misión riesgosa: transmitir contenidos a niños en un contexto social donde están híper-estimulados por las múltiples pantallas, cuya demanda es la inmediatez para no aburrirse. "Es una dura batalla que hay que dar. No es sano que estén sometidos todo el tiempo al estímulo frenético y rápido de la tecnología. No pueden contemplar y disfrutar de un juego o de leer un libro que requiere su espacio y su tiempo. Sin embargo, los chicos valoran lo humano, si vamos con una propuesta profunda que busque en su interior, ellos lo van a entender y agradecer" y agregó: "en las letras no hablamos de computadoras, de televisores o juegos cibernéticos, queremos poner el eje en otras cosas". Ruth, como el resto de sus compañeros, es parte de una generación que tuvo una infancia muy diferente a la actual. Pero esa transferencia de saberes y experiencias, son canalizadas en escena en la misma frecuencia que los padres espectadores: "nosotros venimos de un tiempo de mayor libertad, de tener juegos más imaginativos. Por eso, en nuestras canciones aparecen reflejos de la infancia y los adultos acompañan también el proceso y se ven identificados. En el último disco que presentaremos, tenemos la Chacarera Jeringosa, ese idioma lo usábamos para jugar cuando éramos niños. Hoy lo mostramos y los chicos lo van descubriendo, les encanta", dijo la cantautora. En el baúl de canciones, se encuentran varias piezas interesantes, como la canción ¿Por qué, por qué? que corresponde a su nuevo álbum homónimo: "es bueno que los chicos sigan preguntando el por qué de las cosas, es una manera de no aceptar lo establecido y estar cuestionando lo bueno y lo malo. La curiosidad por conocer, nunca se debe perder", concluyó Ruth.