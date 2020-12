Los conciertos navideños organizados por la Legislatura se habían convertido en un clásico de diciembre desde 2012. Sin embargo parece que la tradición llegó a su fin, porque no volverán a hacerse, al menos como hasta ahora: masivos, en la intersección de Libertador y Las Heras, con la Cámara de Diputados detrás.



El año pasado, debutando en el cargo como vicegobernador, Roberto Gattoni decidió que no habría concierto navideño porque había sido un año difícil desde lo económico y todavía seguía cerrando sus obligaciones como ministro de hacienda. Pero este año tampoco hará el espectáculo, que contaba con artistas locales y más de una vez figuras invitadas.



"Este año, por la pandemia, se refuerza la decisión tomada el año pasado: por una cuestión presupuestaria en 2019 resolvimos no llevarlo a cabo; y en el 2020, a esta cuestión de prudencia presupuestaria, se agrega que un concierto público con la cantidad de gente que convocaba no me parece oportuno ni pertinente. La decisión ya fue tomada en cuanto a no llevar adelante este concierto navideño" sostuvo Gattoni ante la consulta de DIARIO DE CUYO. Pero más allá del presupuesto y la pandemia, el vicegobernador está convencido que un espectáculo de estas características no debe estar bajo su órbita, sino "en la agenda del Ministerio de Cultura". Por eso pensando en 2021, dijo que analizarán qué hacer. "Para el año que viene lo conversaremos con las autoridades de Cultura y si esto puede formar parte, como un complemento, de la actividad que tenga ese ministerio, lo llevaremos adelante. Si no, quedará para más adelante o para quien lo quiera revitalizar en un futuro".



Consultada por este diario, la secretaria de Cultura Virginia Agote no recogió el guante inmediatamente, pero dijo que podrían charlarlo. La funcionaria tiene sus propios proyectos en carpeta, como el concierto de fin de año que está preparando al aire libre, en el Anfiteatro del Auditorio Juan Victoria, al que ve como un momento "de reflexión, de encuentro, abierto a todas las religiones".





El primer concierto navideño organizado por la Legislatura fue fue en 2012 (el actual gobernador Sergio Uñac era vicegobernador entonces), con pesebres vivientes, el Coro Vocacional y la Camerata dirigida por el ya fallecido Gustavo Plis Sterenberg. El año siguiente estuvieron los títeres de David Gardiol recreando el Cascanueces. Desde 2014 a los artistas locales se le sumó una figura nacional como cierre; y en así pasaron por ese escenario Darío Volonté y Verónica Cangemi; Juan Darthés, Alejandro Lerner, Jairo y Juan Carlos Baglietto; y Marcela Morelo en 2018, el último que se concretó. El show de fuegos artificiales era un complemento esperado de estos espectáculos, en el marco de los cuales también se hicieron campañas solidarias.



Habrá que esperar qué se decide en 2021, pero todo parece indicar que no volverá a realizarse tal como se conoció hasta ahora.