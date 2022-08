En una nuevo duelo de La Voz, dentro de la fase de knockouts disputado el fin de semana, el cantante sanjuanino Lucas Bongiovanni quedó eliminado del circuito. En el reto, tenía que competir con Tomás Español, el otro miembro que junto a Lucas, pertenecen al equipo de Lali Espósito. La partida la inició Tomás, quien eligió una canción de Alejandro Sanz, mientras que el sanjuanino, de 18 años, se animó a cantar de lleno el tema "Entre dos tierras", de la banda Héroes del Silencio. Aunque Lucas puso todo lo que tenía para dar una gran interpretación, la balanza se inclinó por Español. En la devolución, Soledad mencionó: "Los dos están a un nivel espectacular, para mí los dos tienen que seguir. La balanza está muy equilibrada, no sé cómo vas a elegir", lo cual coincidió con la lectura de Mau y Ricky Montaner: "Los dos se destacaron, cada uno con su estilo", comentaron. Finalmente, Lali, tuvo que determinar su voto y eligió a Tomás: "Esto no, no define el talento que tenés, así que andá tranquilo. Seguí enfocándote en tu carrera. Sos increíble y tenés una voz increíble. Sos lo más, Lucas, gracias por la audición que hiciste", se dirigió Lali al cantante eliminado y este le respondió: "Estar acá es lo mejor que me puede haber pasado. Me llevo un aprendizaje muy grande. Ahora hay que seguir creciendo", se despidió Lucas. Mejor suerte tuvo Emilia Soler, otra da las voces locales que continúa en carrera y al cierre de esta edición le tocaba el turno a Andrés Cantos.