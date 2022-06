¿Quién será el retador invencible? ¿Cuántos minutos se puede durar y resistir un ultra combo? ¿Cuál será la fatality más sangrienta y cruel de todas? El medidor de energía está al límite y solo un movimiento crucial en el joystick a puro reflejo, podrá hacer la diferencia en la arena de los pixeles. ¿Acaso habrá un round más? Son las preguntas que varios competidoras y competidores tendrán con la intención de ganar el Zero Fight San Juan, el primer gran torneo regional de videojuegos de lucha que se disputará en la provincia. Se trata de una doble jornada de espectaculares peleas, los días viernes 17 y sábado 18 en el Cultural Amadeo Conte Grand. Las competencias se realizarán en los juegos más populares e históricos dentro del género "Fighting Games" en diferentes plataformas como Playstation y PC. The King of Fighters XV, Dragon Ball Fighter Z, Mortal Kombat 11 y Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, serán las instancias de los duelos en modalidad uno contra uno.



Ismael Mansur, representante de LAG E-Sports, la empresa organizadora del evento, afirmó a este medio que, a diferencia de otros torneos del mundo del gaming local, esta convocatoria resultará en "una puesta escénica sin precedentes". Por lo general, se hacen encuentros más informales, entre amigos y amateurs o son incluidos como actividades secundarias en otros eventos. Esta vez, los videojuegos de lucha estarán en el centro de todo el encuentro y contará con una transmisión en vivo (por Twitch TV) con cobertura para 14 países. Además, participarán jugadoras y jugadores de las provincias vecinas: "De momento, ya contamos con 75 participantes inscriptos. Y calculamos que llegaremos a unos 120 a la fecha del torneo. Es increíble la cantidad que en tan poco tiempo se ha anotado", mencionó el organizador.



Desde fines de los "80 hasta mediados del 2000, la afición por los videojuegos de lucha adquirió gran popularidad en la provincia. Primero fue gracias a los recordados y "enviciantes" salones de Arcade (Juegolandia, Sacoa y Punto Fijo eran los núcleos de la mayor concentración de jóvenes en el microcentro). A la salida de la escuela y en los fines de semana eran memorables las partidas de Mortal Kombat, King of Fighters y Street Fighter II. Luego, paulatinamente los salones fueron perdiendo terreno ante el inevitable cambio tecnológico de la época y los girones del mercado del entretenimiento digital, que hacía más práctico y económicamente más accesible para las familias sanjuaninas disponer de una consola doméstica o una PC hogareña. Incluso, la masiva conectividad a Internet en la población urbana, fue un factor que propició que las partidas de multijugador online marcaran una nueva tendencia. Sin embargo, este género del gaming, a pesar de que goza de buena salud, nunca tuvo un evento especialmente dedicado y que, además, fuera competitivo a nivel regional en nivel semi-pro.



"En San Juan estaba difícil promocionar un buen torneo donde se contara con licencias, con premios importantes y sobre todo, que tuviera reglas similares a los que se hacen a nivel pro en grandes ciudades. En la comunidad hay muchos jugadores que compiten de manera online y ganan en otros torneos fuera de la provincia, pero lo hacen desde sus casas; así que el hecho de que contemos con un mega evento presencial es importante porque a los competidores les servirá para salir del encierro habitual e interactuar socialmente de mejor modo. Ha pasado en muchas ocasiones que los chicos no saben cómo afrontar a un público o se ponen nerviosos o ignoran cómo presentarse formalmente o cómo tener una conducta deportiva. Entonces nuestro plan es proyectar competencias con reglas claras, sea de género FPS, MOBA o Fighting Games, para que los participantes se preparen bien y, quien quiera y lo desee, pueda llegar a ser profesional. Se trata de educarse bien para apostar por un futuro fuerte", explicó Mansur.



En el torneo se disputarán hasta $40 mil en premios distribuidos para las cuatro categorías y la participación es con entrada libre y gratuita.



La primera fecha es de 15 a 21hs y la segunda, de 16 a 21hs. La transmisión en vivo será por el canal twitch.tv/lagesportsargentina para las instancias de semifinales y final, que incluirá además un acto simbólico con entrega de medallas. Pero no toda la atención y el atractivo lo tendrán los luchadores, porque el público en general también podrá jugar con partidas libres -fuera de competencia- en consolas disponibles para tal fin. Habrá puestos de venta de productos de gaming, refrescos y comida rápida para pasar dos tardes de puro entretenimiento digital. Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIgQZy7CNIAjuNL7yfuKnLSY9aeZRF1FZ5urDKFacu5F-knQ/viewform

Reglamento general



Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3

Formato: Eliminación directa al mejor de 3 rondas y final al mejor de 5 rondas. Plataforma: PS2 en llaves de clasificaciones. Final en PC. Todos los personajes desbloqueados. Para la final se podrán seleccionar 3 personajes. Tiempo: 180 segundos. Mapa Aleatorio. Premios: 1º: $5.000; 2º: $3.000; 3º: $2.000.



Dragon Ball Fighter Z

Cupo: 32 jugadores. Formato: Eliminación simple mejor de 3 todos los matchs, mejor de 5 la final. Plataforma: PC. Modo Batalla: 3 vs 3.

Escenario: Aleatorio. Personaje baneado: A21 Lab Coat. Solo el perdedor puede cambiar personaje. Premios: 1º: $5.000; 2º: $3.000; 3º: $2.000.



Mortal Kombat 11

Plataforma: PS5. Kombates a 3 rondas. Mapas: Selección Libre. Personajes permitidos: Todos. Formato: Eliminación directa al mejor de 3 y final al mejor de 5 rondas. Premios: 1º: $5.000; 2º: $3.000; 3º: $2.000.



The King Of Fighters XV

Formato: eliminación directa. Gana el mejor de 3 partidas hasta semifinales y final a 5 partidas. Plataforma: PC. Tiempo: 60 Segundos (por defecto). Escenario: Los jugadores pueden llegar a una etapa acordada, sino, la primera selección deberá ser aleatoria y el perdedor del enfrentamiento puede seleccionar escenario. Rondas: 3 (por defecto). Premios: 1º: $5.000; 2º: $3.000; 3º: $2.000.