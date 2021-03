Hoy en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand, los amantes de los juegos, la tecnología y el rol, tendrán su propio espacio de encuentro donde la diversión será la regla a seguir. Se trata de primera edición de Noches Geek organizado por comunidades locales aficionadas a contenidos culturales y del entretenimiento cruzando temas de cine, series de televisión, música, juegos de mesa, juegos de rol, videojuegos, literatura y todo lo relacionado a las tecnologías digitales. El espacio del centro cultural estará segmentado en varias áreas, la propuesta consistirá en eventos, performances y actividades lúdicas. Por un lado, los torneos de Jenga, el popular juego en el que se construye una torre de piezas de madera y cuyo objetivo es evitar que se caigan. Por su parte, el grupo La Orden del Bastión dispondrá de 4 mesas con juegos de mesa para que el público que quiera participar de títulos como Catan, Le Havre, Kanagawa, Adrenalina, Betrayal At House On The Hill y Dice Masters. También, estará el juego de cartas coleccionables Magic: The Gathering, con un torneo Modern, en el que los comentaristas mostrarán las estrategias más agresivas para ganar el premio final de la Copa Pirulo MTG. Y en otro sector, habrá máquinas arcade para el torneo al que chicos y adultos no podrán evitar competir: Galaga, el clásico videojuego de 8 bits (muy recordado para los que poseían un Nintendo o un Family Game) que está por celebrar su 40º aniversario. Por si faltaba algo más, los participantes y el público en general tendrán acceso a un sector ferial con tiendas de objetos y artículos de diseño, animé, videojuegos y juegos de mesa que podrán adquirir a gusto. Mientras todo esto se desarrolle (desde las 18 hs hasta las 22 hs) el DJ Matías Di Paola, ambientará el evento con lo mejor del chip tune, con melodías propias del universo de 8 bits. El ingreso es con entrada gratuita para el público en general, pero los que quieran participar de los torneos deben hacer la inscripción previa (http://bit.ly/NocheGeek01eventos). Deberán ingresar con barbijos y contar con sanitizantes, además, todos los juegos y sectores serán desinfectados al finalizar cada partida.