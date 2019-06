Tras dar la nota en una gala de eliminación en la que los dos estuvieron ausentes, Hernán Piquín y Maca Rinaldi recibieron la peor noticia. Los dos quedaron sentenciados para abandonar el Súper Bailando y esto fue por decisión del jefe, Marcelo Tinelli.

El mismo día de la gala ya se habían alzado algunas voces de queja, entre ellas la de Lourdes Sanchez. La bailarina y pareja de Fede Bal se había quejado del faltazo mencionado, adjudicándole la culpa a la producción del certamen (entre quienes se encuentra su propio marido, el Chato Prada).

En el día de ayer, fue Fede Hoppe quien le comunicó al conductor cuáles habían sido las reacciones de la pareja sentenciada al enterarse de la noticia. Al parecer, Maca Rinaldi y Hernán Piquín (dos personalidades ya muy conocidas por los pasillos de Ideas del Sur) se lo tomaron de maneras muy distintas.

“Hablé con Macarena y no con Hernán. Maca aceptó, y la verdad es que los dos se lamentaban por no poder haber estado ayer. Mas que nada Macarena porque quiso hacer lo posible pero no pudo conseguir vuelo para poder estar el lunes”, le dijo el productor a Marcelo Tinelli.

Pero quien más le interesaba al conductor era el bailarín del Colón. “Hernán va a regresar mañana miércoles. Él aceptó la decisión pero va a ver cómo se toma todo esto y cómo sigue”, comunicó Hoppe, frente al ceño cada vez más fruncido de Tinelli.

“Ah, está evaluando cómo sigue..”, replicó el pope de Showmatch. “Hernán no lo tomó bien”, terminó admitiendo el productor. “Me imaginé eso, por eso pregunté. Y bueno, vamos andando”, cerró Marcelo, irónico.