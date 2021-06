Ivana Nadal está nuevamente en el centro de la polémica luego de que una vendedora la denunciara por no cumplir el acuerdo que tenían y por devolver las ollas que eran para un sorteo en mal estado. Ante esta de denuncia la influencer publicó una historia en su cuenta de Instagram dando su versión de los hechos.

“Resulta que Instagram se utiliza para hacer canjes y trabajos pagos, algunos productos me gustan y algunas empresas me sirven. Bueno, en este caso son unas ollas de Essen y lo que más quería era generar una alianza con esta mujer que me pareció muy dulce y quería ayudarla a que venda todas las ollas”, comenzó explicando Ivana Nadal.

La modelo aclaró que en lugar de pedirle dinero en efectivo cerraron el acuerdo por unos productos: “En lugar de pedirle dinero, yo le pedí que me mande unas ollas y ella decidió mandarme una cosa más de regalo”.

Según Nadal, el acuerdo era por “1 posteo y 3 historias”, algo que hizo y con lo que la vendedora habría quedado conforme, pero que como no le habría sumado los seguidores esperados, la supuesta víctima "empezó a insultarla" y “decidió no hacer el sorteo”.

La influencer dijo que ella siempre le respondió con “mensajes de amor” y sobre el estado de las ollas dijo: “las ollas tienen uso, porque me las dio para que las use”