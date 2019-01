Tras la confirmación de su separación de Sabrina Rojas, Luciano Castro rompió el silencio. El actor habló con la revista Caras en pleno descanso en Mar del Plata.

“Es más fácil lo simple que lo complejo. Es una cuestión de tranquilidad y de descomprimir. Nosotros tenemos mucho más que una separación entonces no nos quedamos con la palabra y con el hecho en sí”, explicó Castro.





“Nos quedamos con todo lo que tenemos que hacer para estar mejor y evolucionar. No nos gusta dramatizar y nunca fuimos mediáticos. Hay gente que le interesa salir a contarlo. Nosotros lo hacemos por una cuestión de salud mental nuestra y para nuestros hijos”, aseguró el actor y aclaró que con Sabrina no acordaron hablar con la prensa. “No nos pusimos de acuerdo para hablar, no soy político”, remarcó.

También se desligó de las acusaciones que aparecieron en la cuenta hackeada de Sabrina Rojas. “Decime quién me apuntó de algo y yo le contesto a ese alguien. Yo hace 26 años que laburo de esto y la gente que trabajó conmigo del medio me conoce. Yo no tengo que explicar más", sostuvo.

Por último, se encargó de aclarar que esta separación no se dio por terceros en discordia. “Olvidate. Todo lo que tenga que hablar con mi esposa lo hablamos en casa. Muchas veces sana una separación para poder estar mejor y muchas veces no. Asi que veremos, somos gente madura, nos queremos, nos amamos“, confesó.