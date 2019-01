Luego de brindar un show emocionante en un día que pintaba irremontable para el festival debido al mal clima, Luciano Pereyra brindó una conferencia de prensa en la que habló de todo.

La primera pregunta de una periodista de Jesús María fue al hueso: “se rumorea que sos el nuevo Abel Pintos, sin ofenderte, pero el convoca a mucha gente y vos lo estarías reemplazando con una carrera exitosa”.

Con una sonrisa y simpatía el cantante le respondió sin problemas: “Ya no soy nuevo, ya soy viejo. Estoy cumpliendo 20 años en esto y con Abel ya somos viejos”.

Y luego siguió: “Ojalá que empiecen a venir nuevos valores. Jamás me voy a comparar con un colega tan importante como Abel. No somos números, somos artistas que venimos a cantar. El verdadero espectáculo lo da el público”.

Además el músico hizo una mención especial a dos años de la muerte de Horacio Guarany y aseguró que le gustaría estar con su familia abrazando este momento, aunque reconoció que es una buena fecha para estar sobre los escenarios.

También se mostró expectante por los meses de festivales que se vienen y reveló que fue "muy difícil" para él seleccionar los temas para su homenaje número 20. "Cuando puse todos los discos arriba de la mesa me cayó la ficha de todo el tiempo. Me costó armar el show porque había temas que no quería dejar afuera".

Consultado sobre su vida personas y si se encontraba en pareja o no, Luciano se río y esquivó hablar mucho del tema. "Mis tácticas de seducción me andan fallando así que voy a tener que practicar", dijo.