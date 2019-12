Jazmín Beccar Varela fue la mejor amiga de Camila Bordonaba en Rebelde Way, que volvió a estar en boca de todos por aparecer en la plataforma Netflix hace unas semanas. Jazmín interpretó al persona de Luján, una chica huérfana que ingresó al colegio.

La actriz habló con TN y fue muy elogiosa con respecto a su paso por la ficción de Cris Morena. Sobre el casting que tuvo que realizar, manifestó: "Tenía la sensación de que iba a quedar. Hice la presentación en cámara y después me llamaron para la segunda etapa, donde te hacían practicar un guión con tu compañero de fila. Me tocó con Nicolás Riera, que en aquel entonces no quedó. La última instancia era la de baile, donde me consideraba un queso. Nos hacían practicar en un gimnasio cerca de mi casa y un día Cris Morena me agarró y me preguntó si yo estaba dispuesta a cambiarme de colegio -iba a doble turno- y le respondí que sí. Ahí me anunció que iba a interpretar a Luján".

En un comienzo muchos padres no dejaban ver el programa a sus hijos por los temas controversiales que se tocaban. Sobre este tema, dijo: "Yo creo que el programa quedó en la historia porque trajo un montón de deconstrucción".

Jazmín hoy en día está alejada de la TV, ya que estudió abogacía y actualmente trabaja como secretaria de un estudio jurídico. Igualmente, después de estar algunos meses en España, la rubia argumentó que le gusta el periodismo: "Ahora me dedico al ámbito de la comunicación en empresas privadas".

Beccar Varela fue madre hace un año y se encuentra en un nuevo rol en la vida: “Me puso las prioridades en otro lado, me bajó a tierra. Me hizo aflorar un montón de cosas lindas que yo tenía guardadas. Me hace crecer como persona".

Sobre su vuelta a la televisión, comentó: "Siento que la TV es un ambiente muy inestable, pero me encantaría volver y trabajar constantemente para vivir de eso. Sin embargo, no sé si estoy dispuesta a arrancar con todo lo que conlleva, como hacer castings y pelearla todo el tiempo”.