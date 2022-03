En las últimas horas comenzaron a circular versiones sobre el "delicado" estado de salud del periodista y conductor Gerardo Rozín, por lo que Telefé pidió en un comunicado "respeto y cautela" en el manejo de las informaciones sobre el animador. En 2021 se había vivido una situación similar y el rosarino tuvo que publicar un video para explicar su situación.

"Acabo de leer algo incorrecto", comenzaba su descargo en abril de 2021, cuando se había difundido información sobre su salud, concretamente acerca de una internación debida a una arritmia.

"No estoy internado, nada de lo que acabo de leer, pero lo cierto es que me tengo que ocupar seriamente de ver a qué obedecen algunos síntomas que me aparecieron. Como tengo por suerte todo el apoyo de mi familia y de todo el mundo, le voy a dedicar estos días a estudiar el asunto, a ver qué tengo y a curarme rápido", expuso Rozín en aquel entonces.

"Agradezco porque el que se asustó ya mandó buena onda. Me siento querido, los quiero a todos", expresó, contento. "Empiezo recién ahora el camino de este diagnóstico y a estudiar un poco el asunto", reveló.

"Entiendo el derecho a informar, lo recontra banco. En la medida de lo posible, si esperan a que nosotros vayamos contando las buenas nuevas es mejor, porque tengo hijos y tengo que estar explicando que estoy acá y no internado, por ejemplo", manifestó Rozín, decidido a aclarar la situación y evitar que los trascendidos causen impacto en sus allegados.

En 2021 estuvo de licencia por unos meses debido a que se había complicado su cuadro de arritmia cardíaca. Sin embargo, pudo superarlo y retornó a la conducción junto con Jessica Cirio.

Hasta que se recupere, el conductor será reemplazado al frente de "La peña de morfi" por Iván de Pineda. Conocida la noticia, políticos, famosos y colegas le enviaron mensajes de aliento por el momento que está transitando.