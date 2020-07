En una coproducción de Kangrejoz Records, Boca Floja y Músicas del Mundo, se lanza el Primer Festival Latino Online "Kangrejo Fest". Más de 40 bandas de rock latino, ska, música mestiza y reggeae se unen en un megaevento vía streaming este sábado 18 y domingo 19 de julio a partir de las 17hs. En esta acción, participan icónicos grupos como Arbolito, Puel Kona, Suburvia Ska, León Vodo, Kelefa, Pura Tierra, Che Sudaka, La Perra que los Parió, entre otras. Por San Juan, será parte de la movida La Oveja Negra y Los García. Y también participarán grupos de Bolivia, México, Ecuador, Perú y Cataluña. Quién está detrás de esta campaña es Goy Ogalde, líder del grupo mendocino Karamelo Santo, la banda anfitriona del festival. El músico habló con DIARIO DE CUYO: "Primero lo que queremos es dar visibilidad a los músicos del país. Vemos que está muy maniatada y alicaída la escena local del rock. Entonces, desde nuestra parte, como participamos con el lema "La unión hace la fiesta", consolidamos una red de más de 200 bandas de todo el mundo en el cual compartimos este estilo pachanguero, de mestizaje. Encaramos hacerlo de forma online y si bien en un punto teníamos poca experiencia, nos pusimos por Facebook y Youtube con un programa especial para transmitir", comentó el cantante. Karamelo, junto a otros grupos regionales ya cuentan con una serie de intervenciones con esta modalidad por streaming. En el balance, Goy estimó que: "En México, en Perú, Miami y Colombia anduvo muy bien esta experiencia, con 5 mil personas conectadas. La gente responde bien. Pero nosotros no decimos que esta sea la nueva forma que se va a instalar, no creo que sea así, pero es una opción de lo que podemos hacer hoy". Y agregó: "Todavía no podemos ir a tocar a las ciudades, se nos cayeron muchos conciertos y se pudrió todo con la pandemia. Pero cada banda dará un mensaje de apoyo y esperanza a la gente que está sola. Incluso, hay mayores de 50 y 60 años que se prenden en los festivales porque se visibilizan países con buenos talentos. No somos proféticos, pero lo que hizo esta cuarentena, es que amemos más a la vida. La naturaleza, la Pachamama, nos da la orden a que mejoremos como humanos. Y los músicos rendimos pleitesía". Kangrejo Fest se emitirá gratuito por Facebook Live con la etiqueta @Karamelosantook y www.musicasdelmundo.com.ar