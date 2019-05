Protagonistas. Elenco que cuenta sus propias emociones.



Acapella producciones estrena Demonios, "una historia de jóvenes que se enfrentan a sus miedos, a los mandatos familiares, imposiciones sociales y a su propia ira". Ese es el punto de partida para el musical que presentan y que es una producción integral completamente "made in" San Juan, bajo idea y guión local. "Los demonios no tardan en aparecer y se funden en una lucha interior en búsqueda de la libertad. Hay algo de lo que quizás, no puedan escapar", continúa la sinopsis de la obra que pone en escena a un grupo de adolescentes que incluso fueron partícipes del proceso creativo.



"Cuando uno trabaja con adolescentes surgen ideas y problemáticas que los traspasan, nuestra intención fue trabajar en conjunto de acuerdo a sus problemas e intereses; los demonios son esas emociones negativas que los invaden que pueden ser desde mandatos sociales o familiares, la ira, el miedo... emociones negativas con las que convivimos, más aún cuando son adolescentes que están comenzando la vida", contó Sonia Belmonte, directora general y autora de la idea junto a Hebe Andraca, mientras que la adaptación de libreto y dirección de actores es de Marcelo Olivero y Valentina Viviani.



Con una banda sonora creada especialmente por Lucio Flores (autor de letra y música de todos los temas que usan), la obra está protagonizada por un elenco formado por Ana Luz Correa, Gabriel Olivera, Fernando Díaz, Renata Pariente, Ana Luz Torraz, Noel Romero, Catalina Alaniz, Marcia Rubia, Macarena Ligorria, Magali Aciar, Nazarena Arevalo, Paulina Carrizo y Victoria Perez.