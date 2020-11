La icónica banda británica Queen no quiso quedarse fuera de los homenajes tras el repentino fallecimiento de Diego Maradona y a minutos de conocerse su deceso publicó una imagen recordando el momento en que los músicos conocieron al futbolista argentino.

"Descansa en paz leyenda del fútbol Diego Maradona", reza el mensaje con que la cuenta oficial del grupo le rindió tributo.

En la alegre imagen se puede ver a Diego Armando investido con una polera de la bandera de Inglaterra, junto a al vocalista y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon.

RIP Football legend Diego Maradona ��



Photograph by Neal Preston © Queen Productions Ltd pic.twitter.com/A3o8A6pO2s — Queen (@QueenWillRock) November 25, 2020

La imagen data del momento en que Mercury invitó al escenario de Vélez a al jugador, en un hito que desató aún más la pasión de un público argentino ya eufórico, la noche mágica que fue el 8 de marzo de 1981.

En esos momentos, Maradona recién se comenzaba a integrar al equipo de Boca Juniors, tras debutar el 22 de febrero, cuando ya se alzaba como figura en el mundo del fútbol y era campeón del mundo juvenil, en Japón 1979.

Con 21 años el micrófono por unos segundos en el concierto, para resaltar: "le quiero agradecer a Freddie y a los Queen por hacerme tan feliz".

Esto para luego presentar el incombustible siguiente tema: "Y ahora, Otro muerde el polvo" ("Another one bites the dust").