Los personajes de una de las series que marcó muchas generaciones y estuvo muchos años al aire dejaron miles de anécdotas. De esta manera, los integrantes del Chavo del 8, Carlos Villagrán quien hacía del querido Quico contó el vínculo que tenía con Don Ramón y lo que este le dojo antes de morir.

Si bien, como se sabe uno amistades y otras no tanto dentro del elenco, a ellos dos los unía una relación de mucho afecto. En siete años de serie mucho se dijo sobre sus integrantes.

La anécdota

En una transmisión en vivo de Instagram, “Quico” contó como fueron los últimos días de Don Ramón. Además, explicó que en una de las últimas visitas que le hizo a “monchito” en el hospital, lo vio en un estado muy crítico. Cabe recordar que Ramón Valdés sufría de un cáncer de estómago.

A raíz de esa visita y del estado de salud dijo que era consciente de que iba a ser la última vez que lo iba a ver con vida ya que empezaba una gira por varios países. Junto a la hija de Ramón, Carmén Valdés con quien estaba compartiendo pantalla, recordó este episodio: “Yo tenía un compromiso para ir a trabajar a Bolivia y Perú. Lógicamente, yo sabía que estaba muy enfermo. Me fui a despedir de él al Hospital Santa Elena”, contó.

Además, agregó que lo vio muy flaco y que ya le faltaba poco tiempo. Entonces, ” lo abracé y empecé a llorar. En ese momento él me dijo: ‘Ya, no llores cachetón. Allá te espero’. Le digo: ‘¿Allá con el Señor?’. ‘No te hagas el tonto: allá abajo’, me respondió”, recordó.

“Cuando te llega la noticia, ya sabes que es oficial. Recibí una foto suya, estaba sentado, me quedé mirándola y sin palabras. En ese momento, recordé tantas y tantas, y tantas cosas que pasaron. Perder a Don Ramón fue muy doloroso para mí”, manifestó Villagrán.

