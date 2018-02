Explotó la bomba. Federico Bal (28) le habría sido infiel a Laurita Fernández (27) y esto derivó en la separación de la pareja. "Se terminó y definitivamente", reveló el periodista Ángel de Brito (41).

Ahora bien, ¿quién es la tercera en discordia? La chica en cuestión sería Rebeca "Becky" Vázquez, compañera de elenco de Federicoen Magnífica, la revista que él encabeza junto a su madre Carmen Barbieri (62) en el teatro Corrientes de Mar del Plata.

Becky es amiga de Macarena Rinaldi, novia del productor de ShowMatch (El Trece) Federico Hoppe, ex de Laurita. ¡También es amiga de Florencia Marcasoli, ex novia de Bal! Y en la obra, esta bailarina y profesora de danzas de 34 años, interpreta un cuadro de tango junto al hijo de Barbieri.

Becky comparte un momento en escena con Federico y, según dicen, se sienta a su lado en cada cena que comparten con el elenco

"Becky va dejando pistas en las redes sociales todo el tiempo. Publicó una imagen de Fede bailando y puso unos 'fueguitos'.Además, va a comer con todo el elenco y ella se sienta al lado de él", dijo De Brito al corroborar la información con una imagen que la propia Becky publicó en su Instagram.

Algunos rumores indican que el viernes a la tarde, Laurita llamó a esta mujer para decirle que sabía todo. Y Becky no supo qué decirle: no le confirmó nada pero no pudo negarle tampoco, según indicó De Brito.

La ruptura ya salió a la luz, pero ninguna de las partes se pronunció al respecto. "Laurita está en Disney, se fue a trabajar, no de vacaciones. Esto (por la separación) ocurrió el viernes", dijo el periodista. Y concluyó: "Todo su viaje a Disney se la pasó llorando".