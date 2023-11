Nicolás Cabré, galán de la televisión y el teatro, estaría nuevamente en un noviazgo junto a la stage manager Jazmín Macino. Este martes se conocieron más detalles de la vida de la joven que está por cerca de cumplir 30 años.

“Ella se llama Jazmín Macino. Tiene cerca de 30 años. Ella no quiere revelar su identidad, así que, en este momento, nos va a estar odiando”, comentó Majo Martino al aire de Mañanísima.

En ese sentido, reveló la historia detrás del noviazgo: “Ella se va a cenar con las amigas, y él después la pasa a buscar. Ella vive en Buenos Aires y trabaja en Buenos Aires y en Rosario, donde es la stage manager de una productora que hace obras en un reconocido hotel de allá”.

Carmen Barbieri consultó si ambos protagonistas estaban solteros cuando se conocieron y Majo Martino, llevando tranquilidad a sus colegas, aseguró que nunguno tenía compromisos amorosos meses atrás.

“Está dirigiendo ‘Tom, Dick & Harry’ y la obra de Manuel Martínez. Se va de temporada a Carlos Paz también y tiene muy buena onda. Estaban solos los dos y ya salen a comer con Rufina”, precisó la periodista de espectáculos.

Por su parte, Bertero agregó que ambos “han logrado un buen ensamble con la familia, con La China (Suárez), con la nena y con sus exparejas”.

“De hecho, habló de su corta relación, su corto matrimonio con Eugenio Tobal que, por ahí, la gente mucho no se acuerda y que duró un año aproximadamente”, recordó el colega de Majo Martino.

Nicolás Cabré y su presente laboral

El artista habló en Diego a la tarde al aire de Radio Mitre y detalló su nuevo proyecto, mostrándose muy entusiasmado: “Estoy haciendo lo que me gusta pudiendo disfrutar de lo que hago, estoy bien no me puedo quejar, disfrutando de esta obra que nos divierte mucho”.

Y explicó: “A veces se dan estas cosas, estos trabajos y posibilidades, y por lo general uno se da cuenta con el tiempo que lo tendría que haber disfrutado un poco mas. Hoy a lo mejor con más experiencia, con los ojos un poquitos más abiertos me doy cuenta”.