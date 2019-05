Iván de Pineda nunca revela detalles de su vida privada, ha logrado preservar su intimidad, cuestión que muchos famosos intentan y no pueden conseguirlo.

El conductor de "Pasapalabra" está en pareja hace 20 años con Luz Barrantes, la hermana de Martín, el primer esposo de Carolina Pampita Ardohain.

Ellos se conocieron en la adolescencia, ya que iban juntos al colegio y compartían el mismo grupo de amigos. "Nos conocemos hace tanto que no hay secretos, cada uno aprendió a manejarse dentro de su espacio y su tiempo", contó el artista sobre su relación.

A pesar del tiempo que están juntos, en 2018 decidieron convivir y formar su propio hogar y según revelaron, la idea de ser padres es algo cercano. ¿Casamiento? No, no está en sus planes.

"Creo que a esta altura ya no me casaría, pero la paternidad siempre es un tema pendiente. Los hijos son parte del perpetuarse y son una elección. Creo que en algún momento van a llegar, me imagino cumpliendo el rol de padre", reveló el modelo.

Y sumó: "Nos íbamos a casar en marzo, pero no. Hicimos la lista de invitados y eran como mil personas, y era pagar un montón de plata".