Ingresando en la recta final de Gran Hermano, un nuevo jugador tomó un rol protagónico de forma inesperada. “Gran Primo” se convirtió en “consejero” de los participantes y llegó a modificar las elecciones de los integrantes del reality.

El pasado jueves, Romina, la líder de la semana, tuvo que salvar a uno de sus compañeros de la placa de nominación y antes de elegir entre Daniela y Julieta, reveló una insólita conversación con alguien al que nombró como “Gran Primo”.

“Y yo estoy muy confundida, hoy me confundí más porque hablé con ‘Gran Primo’ y cómo qué ya tenía tomada la decisión, y me dijo unas cosas, me hizo confundir mucho”, confesó Romina en vivo para sorpresa de todos.

Romina sale del confesionario. Habló con el “gran primo” y “la confundió”. Julieta cuenta que lo mismo le hizo a ella la semana que fue líder. #GranHermano #gh2022 #gh2023 pic.twitter.com/peWMxtJGLE — Rome (@RomeSamurai) February 17, 2023

Inmediatamente, Santiago del Moro aclaró que el “Gran Primo” es Juan, el psicologo que habla con los participantes: “Todos los concursantes están en constante contacto con los especialistas, para así preservar su salud mental”, explicó.

Es mandar al frente a la producción. hasta ahora nadie los expuso en vivo. Y despues al terminar el programa Romina confirma lo de gran primo pic.twitter.com/8c8nzpsZ2b — I AM �� (@thed3vilam) February 17, 2023

Esto animó las especulaciones de los fanáticos del programa: “¿Les dará información del afuera?”, “¿Le habrá advertido que se podría haber ido Julieta?”, se preguntaron.

La catastrófica encuesta sobre el próximo eliminado de Gran Hermano que prendió fuego a los fans: “Cambia la mentalidad”

Una encuesta realizada en redes sociales adelantó quién podría ser el próximo participante eliminado de Gran Hermano. Se trata de una consulta hecha por el usuario @fedeebongiorno en Twitter, que hasta el viernes a la mañana acumulaba más de 100.000 votos.

Camila fue la que más rechazos acumuló, con el 55,6%. Le siguió muy atrás Daniela, con el 34,2%. Lucila, por su parte, obtuvo el 9,2% de los votos, mientras que Nacho fue el menos elegido, por tan sólo el 1,1% de los usuarios.