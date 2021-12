Foto Marcos Urisa

Se escuchó su nombre a los cuatro vientos entre los cerros, sus compañeras la abrazaron, los carteles de su ruidosa "barra" se levantaron sobre el público, las autoridades la felicitaron, recibió cetro, corona, banda y poncho, se sentó en la mesa de autoridades, al llegar a casa por la madrugada, encontró cartitas y flores que los vecinos habían dejado en las rejas; y esta mañana, cuando se conectó a internet, le entró tal cantidad de whatsapps que su celu estuvo a punto de colapsar. Y ella repite "Todavía no lo creo". Se llama Agustina Campana Silva, vive en el centro de Jáchal con su mamá y hermanito (11), el 4 de enero cumplirá los 19, de pequeña vivió un tiempo en Córdoba por el trabajo de su padre, culminó la primaria en la Normal Fray Justo Santa María de Oro y la secundaria en la Agrotécnica Manuel Belgrano con el título de Técnica en Producción Agropecuaria, es bailarina de folclore, se está preparando para ingresar a Medicina en La Rioja el año próximo y es la flamante Paisana Nacional de la Tradición, elegida en el debut de la 60ma edición que comenzó el viernes pasado en el Anfiteatro Buenaventura Luna y que esta noche tendrá su última luna.



Como era de esperar, durmió muy poco, pero tal era la adrenalina que no hubo rastros de cansancio cuando DIARIO DE CUYO la llamó ayer por la mañana, para que los lectores puedan conocerla un poco más. Simpática y desenvuelta, contó, con marcada tonadita, cómo vive esta experiencia que definió como "única".

Agustina junto a la Segunda Paisana, Jorgelina Pérez Campanello.

(Foto Gentileza Municipalidad de Jáchal)





- ¿Cansada, emocionada, feliz, sorprendida...?

- Todo eso (risas). Todo fue muy especial, desde las capacitaciones, el compañerismo... La verdad es que no me lo esperaba y estoy muy feliz con todo lo que está pasando, días muy valiosos así que a disfrutarlo.



- ¿Cómo decidiste presentarte?

- Yo bailo folclore y el grupo del Ballet Jáchal, donde estoy, me incitaba a que me presentara desde que tenía 16 años, y yo me reía. Después mi familia también me empezó a preguntar y ya me empezó a llamar la atención; y también las últimas paisanas son chicas conocidas, así que de vez en cuando les preguntaba cómo era y me decían que era hermoso. Además soy muy de las peñas, me encanta ir a la Fiesta del Molino Viejo en Huaco, todo ese ambiente me encanta, juro que me eriza la piel... Y mi papá vive en Córdoba y cuando voy me preguntan cómo es Jáchal, su historia... Bueno, entonces dije "yo quiero conocer más y quiero ayudar a difundirlo". Apenas se abrió la inscripción me habló mi padrino para ver qué iba a hacer y dije sí, de una. Y la verdad que fue un hermoso grupo, todas capaces de representar muy bien a Jáchal...



- ¿Esa noche ibas contando los votos?

- La verdad que no, cuando escuchaba el 4 (NdeR, su número) pasaba adelante y saludaba, y medio que se me había adormecido la cara de sonreír (risas). Una de las chicas me dijo "creo que ganaste" y después empecé a ver los carteles de mi familia y amigos que gritaban, porque tengo una banda que me hace mucho el aguante, y me empecé a reír... "Gané" pensé, pero la verdad es que no caía. Incluso cuando después estaba viendo el espectáculo pensaba "Soy Paisana Nacional" y me reía sola... como que no asimilaba eso tan importante, todavía no caigo... En mi familia todos se largaban a llorar ¡y yo todavía ni lloro!



- Ya tenías cancha en el escenario Tito Capdevila, pero no de esa forma...

- Claro, como bailarina varias veces, pero no así. Quizás por eso estaba como muy tranquila y tampoco lo veía como una competencia. Por eso me cargaban, me decían que tenía experiencia de estar ahí bailando, pero ahora iba a tener que hablar...



- Ahora sos la embajadora de Jáchal y de la Tradición....

- Sí, como dije, que mi pueblo jachallero se quede muy tranquilo que va a estar muy bien representado adonde deba ir. Voy a estar estudiando en La Rioja si Dios quiere, pero estaré yendo y viniendo, porque además soy organizada y cuando me propongo algo, cumplo, creo que va a estar todo bien. Yo siento un gran orgullo de poder representar a mi pueblo...



- El título te da posibilidad de hacer cosas por tu departamento... ¿Qué te gustaría?

- Quiero ayudar a explotar el turismo en Jáchal, es un objetivo que tengo. Hay muchos lugares hermosos y mágicos, así que me gustaría hacer una página de internet de Jáchal, que no hay, con todo el servicio: todos los puntos turísticos, desde el arroyo de Agua Negra hasta los puestos de zonas alejadas que son preciosos; información de restaurantes, hoteles, etc., con direcciones y teléfono; y que el visitante también pueda subir sus fotos en Jáchal a la página con una reseña. Ahora todo se maneja con el celular, entonces que ahí pueda tener toda la información que necesita y en varios idiomas, porque viene mucha gente del extranjero. Es facilitarle las cosas, algo ágil y práctico, porque el turismo además es un ingreso importante....



- ¿Qué otro sello te gustaría ponerle a tu paisanado, te interesan otros temas, sociales por ejemplo?

- Quiero mantener siempre la generosidad, la amabilidad y la empatía, es lo que quiero inculcar, porque no siempre se ve. Y el tema de la inclusión también. Tuve la oportunidad de conocer a Pía, la candidata número 11, y es hermosa. Siempre nos ayudaba, nos subía la autoestima, yo me quedé muy encantada con ella...



- ¿Y la política partidaria te interesa?

- No me llama mucho la atención, prefiero guardármelo para mí.



- Los jachalleros son apegados a su tierra. ¿Te gustaría volver, culminados tus estudios?

- Uno no sabe qué puede pasar, pero sí... Yo al principio no lo veía así, pero después sí; uno siempre quiere volver porque es diferente. Jáchal es muy apañador y eso no se ve en otro lado, creo que eso hace que siempre vuelvan. En otros lados por ahí es todo como más moderno, pero acá el ambiente sigue, las casas, la gente, las comidas, las costumbres, los días festivos, los domingos en familia...



- Parte de las tradiciones, justamente...

- Sí, la tradición es muy importante aquí. La tradición es lo que caracteriza a Jáchal.