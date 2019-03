Es sanjuanino, director de coros y de orquestas, pero su actividad central se concentra en la afinación de pianos. Presta sus servicios en la provincia, como en otras ciudades del país y también en Alemania. A raíz de los contactos que mantiene por sus viajes, hace tres años y medio que el maestro Guillermo López promociona la existencia de la Orquesta Escuela San Juan en distintas partes del mundo. Comprometido con la educación musical abierta y social, tomó el rol de facilitador y nexo para conseguir en forma de donación, los instrumentos necesarios para la institución que dirige el profesor Jorge Rodrigo, con la finalidad de nutrir de herramientas de calidad a los alumnos de las jóvenes formaciones.



"Considero que la única salida para cualquier país es la educación y la educación musical, en particular es muy importante porque se abordan áreas del cerebro que en otras materias no se tocan. Considero fundamental que el estudio y el trabajo con disciplina de un instrumento, brinda la posibilidad de buscar un objetivo estético en común como es la música", comentó en diálogo con DIARIO DE CUYO el director, de visita en la provincia. Y agregó: "Esta iniciativa de la Orquesta Escuela vale la pena. Quiero que cada niño tenga su instrumento, es una tarea divina que no tiene un techo porque no se puede dimensionar a futuro si de esos niños surgirá algún genio".



El afinador logró reunir cerca de 200 instrumentos de segunda mano (de familias alemanas) pero en óptimas condiciones, fabricados de manera artesanal y con una calidad acústica de excelencia. Y estima que en un mes y medio vendrían unos 30 instrumentos de ese total (el año pasado recibieron la primera partida), que incluye trompetas, cornos, violines, violas, un contrabajo, flautas traversas, clarinetes, trombones y violoncelos. "Este proyecto tiene un aspecto integrador fundamental: no sólo van a poseer la capacidad técnica de tocar, sino también de aprender con una dimensión humana. En cuanto a lo formativo es perfecto", opinó el director afirmando que el trabajo pedagógico de la Orquesta Escuela, tomando el modelo venezolano, significa para el alumno una experiencia de vida.

Guillermo, quien ofreció anoche la primera función del Concierto Explicado con las Cantatas de Bach en el Auditorio Juan Victoria, hará la reposición mañana sábado 30 de marzo a las 20hs (entrada a $100) en el Museo Agustín Gnecco (General Paz y Rawson).