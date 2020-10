“Solo pienso en ti y en la libertad de abrazarte, y ya no puedo esperar a que estés aquí”.

Emocionado por la nueva etapa que comienza en su vida, Abel Pintos le escribió “Piedra Libre” a su hijo en camino, a quien llamará Agustín. El cantante está en pareja hace casi siete años con Mora Calabrese, que está embarazada esperando el primer bebé con el artista. Ella, abogada oriunda de Chaco, ya tiene una hija de una relación anterior.

Después de seis años de bajo perfil, el intérprete de “La llave” decidió dejar de ocultarse y mostrarse en público junto a su mujer, a quien conoció en 2013 y con quien primero comenzó una relación a distancia. “Yo nunca fui una persona reservada desde un lugar estratégico o en relación con mi carrera o con mi popularidad. Yo no fui una persona más abierta cuando no era tan conocido y dejé de serlo cuando fui más conocido, y ahora regreso a quien yo era y… No. No fue tan rebuscado todo, simplemente fui una persona que para poder hablar de ciertas cosas tenía que sentir que eso tenía cuerpo, que existía realmente”, dijo el músico en septiembre pasado en una entrevista exclusiva con Teleshow cuando presentó el tema que le dedicó a su hijo y que forma parte de su tercer disco.

En las últimas semanas, el multipremiado artista compartió una serie de fotos en sus redes sociales en las que mostró sus diferentes cambios de look. Primero, se sacó su característica barba y se dejó el bigote. Días más tarde se volvió a renovar y decidió afeitarse por completo.

¿El motivo? Según indicó en su cuenta de Instagram –en la que tiene casi un millón y medio de seguidores– lo hizo por la llegada de su bebé.

“No te voy a pinchar con la barba, ni te voy a hacer cosquillas con el bigote", escribió el cantante, y agregó: ¡Cómo te estamos esperando, chiquito!". Acompañó el posteo con una tierna foto en la que está abrazando la panza de su mujer. Además, compartió una estrofa del tema que le dedicó a Agustín.

En marzo pasado, Abel Pintos anunció que espera su primer hijo junto a Mora Calabrese. “No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que pensamos nos resulta poco porque es demasiado grande la emoción. Gracias a la vida, que me ha dado tanto”, comunicó a través de sus redes sociales en aquel entonces.

Antes –en febrero, para el Día de los Enamorados–, le había dedicado un romántico posteo a su mujer: “Estas enamorad@: porque bailas en todos los rincones, los abrazos y caricias son el pan de cada día y las risas y sonrisas te hacen la cara tres talles más grande. ¡Salud por eso! ¡Feliz día!”, escribió el popular artista.