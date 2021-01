(CREDITOS DANIEL ARIAS)



Cantautor, host, actor y docente. Lucas Pantano es un rapero local radicado en Buenos Aires, que será parte de la CC Award, ternado en los rubros Mejor contenido de IGTV y Mejor contenido de Instagram Live con su programa BajandoData, un emprendimiento que comenzó en 2020.



"Compito con los creadores de contenido cristiano digital de todo el país. Soy el único sanjuanino nominado y es el único programa de hip hop", señaló el artista, más conocido en el rubro como "Sanjua", acerca del encuentro organizado por Mati Chavo -a través de su canal de Youtube se podrá seguir el evento a partir de las 18.45- y Curiosos 3.0 en el que los competidores serán consagrados por el voto del público.



"Arranqué a los 11 años. Mi viejo me regaló un cassette de Vico C, uno de los primeros raperos en español que dejaba un mensaje en sus obras y de ahí me enamoré de esa cultura. Desde ese momento, empecé a escribir canciones propias. En aquella época, en San Juan, no se hacían muchas cosas, salvo algunos Bboying con bailarines que se juntaban a bailar y rapear, pero eran grupos muy reducidos, yo era chiquito y no me invitaban a las juntadas. Aprendí viendo MTV y comprando material en Mendoza, así me nutrí. Por eso, ahora de grande, me resultan tan importante los talleres de rap, freestyle y hip hop para chicos", destacó el joven de 26 años que, entre otros trabajos, lanzó su último videoclip Fase uno, a comienzos de mes.