En el Freestyle libre, los competidores en ronda o uno contra uno, rapean sobre sucesos, defectos, comparaciones, contrastes y contrapuntos, con el micrófono y con una temática libre. El objetivo es ver quién rapea mejor y quién logra mejores rimas. Es como una "pelea de gallos" llevada a la música.

El duelo está por comenzar. La batalla se disputa sobre el cemento. La pista de base está al palo en el reproductor de mp3. La mirada firme y los brazos se mueven en varias direcciones, las palabras retumban y se suenan fuerte como golpe en el mentón de la conciencia: "Mi vida no es tan triste siempre tengo un buen desenlace / Tengo las sonrisas en las brisas y al mismo tiempo, volviendo tormentas hasta las brisas / Saliendo ahora mismo en la entrevista, para que vean que en esta nota saldrá una primicia / Una noticia de esta provincia / Es autentico lo que firmo, ahora son sonrisas...". Al momento del remate, en respuesta, el rival le retruca: "¡Hey! Ahora son sonrisas y podemos hacerlo así y no aburrirnos en el día / En que tengo estilo bueno en filosofía / Puedo hacerlo así y es más, sacarte una sonrisa / Y aunque no sonrías, puedo hacerlo igual y soltarte mi poesía".



Así se resuelven las famosas batallas en el rap. La cultura del Freestyle está en pleno auge entre los adolescentes y jóvenes sanjuaninos. Por ello, no es casual que este fin de semana, la cultura del hip hop impregnará con sus más variadas formas el espacio del Anfiteatro El Globito, que será el escenario para el evento Olimpo Freestyle, una competencia que se propició con humilde origen, pero ahora, ha tomado carácter nacional con invitados de Tucumán, Chaco, Córdoba, San Luis, Mendoza, Catamarca; y también de Chile.



El campeonato está organizado el grupo Psicho Squad, un colectivo de raperos y bailarines locales integrado por Bruno Scognamillo (Demente), Enzo Flores (Montt), Martín Dominguez (Tincho), Franco Lillo (Sifra), Cristian Agaliotis (Saw) y Federico Calvi (Fede), entre muchos otros jóvenes que se congregan en plazas, veredas y lugares públicos para cantar y bailar.



El Freestyle es un estilo libre en el rap. Se caracteriza por ser creado en el momento, el punto fuerte es la improvisación durante el canto. El contrincante expresa lo que ve, lo que siente, siguiendo un ritmo (flow) en tiempo real. La competencia consiste en la "batalla" de uno contra uno para medir su habilidad de improvisación y rima. Las reglas son simples: el Freestyle libre consiste en la ronda donde se ataca uno sobre la base de sucesos, defectos, comparaciones, contrastes y contrapuntos, con el micrófono y con una temática libre. El objetivo es ver quién rapea mejor y quién logra hacer las mejores rimas. Es la modalidad clásica de "Pelea de gallos", originario de Estados Unidos pero que en Argentina y otros países latinoamericanos tiene una gran adhesión de jóvenes.



Aunque el género se viene practicando desde hace varios años, recién en 2016 pudieron organizar el primer torneo provincial, en Plaza Aberastain, de manera rudimentaria y sin mucha experiencia previa para organizar concursos o certámenes. Ahora, lograron tener un apoyo institucional de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Capital por primera vez: "La mayor parte la costeamos nosotros, conseguimos sponsors y la ayuda de Luis Meglioli. Fue el primero en darnos el lugar. También nos ayudaron Sergio Loyola y Nahuel Mauras que sin ellos, no lo podríamos haber concretado", contó Bruno, uno de los referentes en la organización del certamen.



La comunidad hip hop de San Juan espera con ansias este encuentro que asegura la presencia de unos 35 participantes. "Queremos llegar a un público más abierto, para que se conozca y se sepa qué es lo que hacemos. Somos una comunidad que está en crecimiento, tenemos algo que decir y qué cantar. Tenemos una cultura diversa, rica en conocimiento y de respeto", subrayó el rapero.



Por su parte, Enzo, señaló que son perseguidos por la policía cada vez que se reúnen a cantar y bailar en una plaza: "Nos corren porque no comprenden que hacemos una manifestación artística, no les gusta que nos reunamos en la plaza porque consideran que hacemos disturbios y no es así. No entienden que solamente hacemos rap", aseguró el joven.



La cita es hoy en El Globito a las 14, con entrada libre y gratuita. Las batallas serán "uno vs. uno', evaluados todos por un jurado en tres categorías: Hip Hop, Freestyle libre y All Style en baile.





DATO



Olimpo Freestyle. Mañana desde las 14, en el anfiteatro El Globito (España y Avenida Ignacio de la Roza) es la cuarta edición de la competencia nacional Olimpo de Freestyle. Entrada es libre y gratuita. Competencias de All Style, Beat Box locales y de otras provincias.



VOCABULARIO





Freestyle consiste en un contrapunto. El freestyler compite en la "batalla" uno contra uno y desenvuelve lo mejor que tiene para decir con la rima.



B-Boying o Breakdance consiste en rapear pero sin canto, sólo con baile. Supone que en el tema musical, cada contrincante lo expresa con diferentes rutinas y piruetas. El jurado decide a criterio propio quién de los dos ha desarrollado mejor la performance y expresado mediante el cuerpo el sentimiento musical. Forma parte de la cultura del Hip Hop. El término original es "breaking" y el B-boy es el practicante de la danza. Una buena secuencia de movimientos ayudan a formar combos que pueden terminar en power-moves.



Beatbox consiste en la originalidad de hacer sonidos manipulando la respiración y la capacidad que puede dar su caja torácica para emitir sonidos básicos o más complejos.



Flow dentro del Hip Hop, es el nivel de soltura al momento de rimar los versos. Es el "fluir" de las palabras, sin trabarse y rapear de manera continúa. La palabra Flow es de origen inglés y hace referencia a las palabras "corriente" o a "flujo". Los raperos usan como sinónimo de la "velocidad" al rapear. Es una manera de establecer la métrica y el énfasis de la lírica y que se adapte sincronizadamente al ritmo, en el momento correcto. Es fundamental dominarlo al momento de ser calificado tanto en batallas como en performance.



Rap: El rap es una forma musical que incorpora "rima, habla rítmica y jerga", que se interpreta o se canta en una variedad de formas, por lo general sobre un backbeat o acompañamiento musical. Los componentes del rap incluyen "contenido" (lo que se dice), "flow" (ritmo, rima) y "entrega" (cadencia, tono).



Hip Hop: Se lo designa más bien a un movimiento cultural urbano originario de los barrios obreros de Nueva York. Se caracteriza por cuatro elementos, los cuales representan las diferentes manifestaciones de la cultura: rap (oral: recitar o cantar), turntablism o "DJing" (auditiva o musical), breaking (físico: baile) y graffiti (visual: pintura).



Parkour es una rama del all-style, son piruetas. Es más bien una disciplina física centrada en la capacidad motriz del "traceurs" (varón) o "traceuses" (mujeres). El objetivo es trasladarse de un punto a otro en un entorno urbano (no exclusivamente) de la manera más útil y eficiente posible.

Foto: Marcos Urisa