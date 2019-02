Hace bastantes años que Mannu MC viene haciéndose lugar en el rap cuyano, pero en los últimos tiempos, este joven de apenas 24 años, padre de tres niños y que se gana la vida como obrero en una conocida empresa constructora, ha alcanzado considerable proyección en su tierra. De escenario en escenario, sólo o con invitados; y con videos propios colgados en sus redes y en Youtube que siguen cosechando visitas y "me gusta" -el último es "Nena", el primero con Atlanta Producciones- podría decirse que "el fenómeno del rap cuyano", como le llaman, comenzó el 2019 con el pie derecho. Justamente, luego de un descanso merecido, esta noche pondrá primera a una agenda movida que abre con un show en Barba Negra, junto al rock de Pasto Negro y el acústico de Pablo Albareti, artistas con quienes también despunta su veta de productor. Y que incluye shows en La Rioja y Mendoza, adonde llevará su hip hop, rap y trap.



"Este año tenemos pensado sacar más producciones audiovisuales... La idea es seguir trabajando fuerte cada día para llegar a los oídos de la gente y que no se deje de escuchar esta música, que ahora está saliendo más. Seguir profesionalizándome en esto, en la medida que la familia y el laburo lo permitan", comentó a DIARIO DE CUYO Mannu, a quien si bien le gustan todos los géneros musicales, desde el rock al tango, se inclinó por el rap cuando era un niño.



"Siempre me gustó cantar y escribir, hacer mis propias letras... y siempre estuve en este ambiente del rap, porque es lo que mi corazón siente. Antes era como un hobby, freestyle en las plazas o soltando rimas al aire nomás, hasta que en el 2015 hice mi primer video, No me desampares, con unos celulares de alta gama, volviendo de un show de Barreal. Y en 2016 empecé a meter fichas y ese año hice el soporte a XXL Irione (NdeR, uno de los raperos más famosos del país, quien lo bautizó "El rey de Cuyo")", contó el artista, que afortunadamente cuenta con un respaldo importante en este camino artístico: "Mis viejos y mi pareja me apoyan muchísimo, y la empresa también, porque cuando tengo una gira siempre me dan una mano", agradece el joven que de vez en cuando rapea con sus compañeros, "para entretenerlos un poco".



Lo que viven sus allegados, sus propias experiencias, lo que pasa en el país y la provincia... todo es inspiración para Mannu MC, que se considera "un relator de historias"; y quien si bien se siente halagado con los motes ganados gracias a su trayectoria y talento, asegura que hay muy buenos artistas en la región.