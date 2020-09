La saga de acción, autos y más, espera el momento para lanzar su nueva entrega Fast & Furious 9 (F9), ya que debido a la pandemia no pudo llegar a las salas.

Durante una entrevista en The Jess Cagle Show de SiriusXM, la actriz Michelle Rodríguez, estrella de la saga F&F, confirmó que con la nueva película la saga sube a un nuevo nivel, de hecho varios niveles porque llegará al espacio.

Meses atrás, el rapero Ludacris, quien interpreta a Tej Parker en la saga, había adelantado que F9 llegaría a las estrellas.

“¿Cómo se enteraron de eso? ¿Mira qué pasa? La gente empieza a hablar entre bastidores, hombre. Cuando una película no sale y se olvida de ella, las cosas se filtran. Se suponía que nadie sabía eso ...Oh, bueno, no, no lo soy, no lo soy, no tengo la suerte de llegar al espacio, pero conseguimos una escritora y mostramos mucho amor, creo, en este caso. Gracias a… Justin Lin. Pudimos encontrar un poco más de atención y amor por las chicas de la película. Así que tengo muchas esperanzas de que eso se refleje en el producto final”, contó Michelle.

Todo parece indicar que veremos a Vin Diesel y compañía saliendo de la Tierra para entrar órbita y llevar a un nuevo nivel a la saga. Desconocemos cómo harán funcionar sus imponentes vehículos en gravedad cero.

En cuanto al estreno de F9, se esperaba que llegara para el 22 de mayo de este año, pero por causa de la pandemia se retrasó. La nueva fecha de estreno es para el 2 de abril de 2021.