En el último programa de PH: Podemos Hablar (Telefe, sábados a las 22), Luciana Salazar (37) aseguró que solo pasó por el quirófano para cambiar el tamaño de sus senos, pero numerosos televidentes se sorprendieron con el ¿nuevo rostro? de la mediática y llenaron las redes sociales de comentarios al respecto.

Esta situación, inesperadamente, derivó en una fuerte denuncia de parte de Raquel Mancini(53) en contra de Andy Kusnetzoff (47), conductor del ciclo.

A la ex modelo y actriz le sorprendió la pasiva actitud de Andy con el comentario de Salazar y utilizó su cuenta de Twitter para comentar su experiencia personal con el ex Caiga quien caiga.

"No me llené de cirugías. Si me hice. Pero la boca que fue mi dolor te reías (sic). Ahora soy yo", publicó Mancini en su Twitter, arrobando al conductor en su mensaje.

En numerosas entrevistas, Raquel se encargó de aclarar que fue víctima de un ex novio que la golpeaba, situación que le produjo problemas estéticos con sus labios.

En diálogo con el sitio Teleshow, Mancini explotó: "Andy Kusnetzoff me destruyó la vida durante 10 años y ahora se hace el demagogo. Siento que me saqué un peso de encima. ¿Sabés lo que es ver llorar a toda mi familia por las cosas que decían de mí? Aseguró, entre otras cosas, que tenía dos riñones en la boca, cuando a mí me cagaron a trompadas y me desfiguraron la cara".

Y agregó: "Quiero aclarar que no tengo nada en contra de Luciana, que si ella es feliz, puede hacerse todas las operaciones que quiera, pero me molesta la actitud de Andy de que ahora se hace el demagogo cuando a mí me hizo llorar durante tanto tiempo hablando de mi boca y sin saber lo que de verdad me había pasado".

Mancini contó que en una oportunidad se cruzó con Mario Pergolini, entonces conductor de CQC, y que él le pidió disculpaspor este tema, situación que nunca pasó con Andy.

En el mes de marzo, Andy vivió una situación similar con Anamá Ferreira, quien dijo haber sido víctima de bullying de parte del ex notero por su forma de hablar.

En aquel entonces, el también conductor del ciclo radial Perros de la calle (Metro 95.1) primero le escribió una carta solicitándole disculpas, luego la invitó a tomar un café de forma privada y finalmente en PH hicieron las paces. ¿Repetirá ahora la fórmula con Raquel Mancini?