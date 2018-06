El elenco "Actuar para vivir" presentó su propuesta escénica y fue aplaudido por el público.

En la jornada de ayer, unos 70 aspirantes locales compitieron en la instancia departamental de los Juegos Culturales Evita 2018. El certamen que se desarrolla en forma paralela con la modalidad deportiva, se puso en movimiento esta vez en Rawson. La sala del Teatro Kummel fue el escenario que convocó una numerosa participación para ser evaluados por el jurado. Los elegidos para representar a la comuna, en distintas categorías son las siguientes: Danza: (Sub 18) Alejo Echegaray y Beisa Carrizo; (Sub 15) Lucas Gregoire y Rosa Suárez; (Adulto) Elida Ríos y Carlos Mercado. Teatro: Colegio Santa María, elenco Actuar para vivir. Cuento: (Adulto) Graciela Simone. Pintura: (Sub 18) Ximena Reinoso; (Sub 14) Karen Ibaceta; (Adulto) Elisa Pérez. Solista musical: (Sub 15) Luana Fraguglia; (Sub 18) Micaela Gutiérrez. Fotografía: (Sub 18) Guadalupe Maldonado García. Videominuto: (Sub 18) Alejandra Castro Amoroso; (Sub 15) Ángela Mestre. Conjunto musical: Jofré Gonzalo, Facundo Soler; Brian Poblete; Esteban Amante; Nicolás Fernández.

Las solistas Luana Fraguglia y Micaela Gutiérrez ganaron la aprobación del jurado.

Todos ellos, competirán en la instancia provincial ante el resto de los departamentos el 6 de agosto en el Teatro Sarmiento. Los ganadores, representarán a San Juan en la competencia nacional en Mar del Plata, a fines de octubre próximo.