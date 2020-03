El tiempo parece detenido para ella. Eva Mendes parece más bella que antes a los 46 años y tiene una filosofía que no habitual entre las celebrities. Casada con Ryan Gosling desde 2011 y madre de dos niñas, aseguró que intenta no mostrarse en Instagram "de una manera que haga sentir mal a otras mujeres', lo que implica no compartir mucho de su vida de película junto al celebrado actor.



Aunque decidió dejar la actuación para dedicarse a la familia, la carrera de la actriz nacida en Miami-descendiente de inmigrantes cubanos- aún tiene repercusión en la memoria colectiva de los espectadores desde fines de los "90 en adelante y gracias a sus papeles en el cine y como modelo de Revlon, fue reconocida como una de las mujeres latinas más bellas del mundo. Un título ganado no sólo gracias a la genética. La actriz sabe que lo fundamental es el ejercicio, por eso sale a correr cuatro veces por semana y entrena duro; su dieta es saludable no tan rigurosa pero con restricciones de carnes rojas y azúcar.



Ha sido elogiada por la firmeza de su piel, que ha logrado mantener gracias a sus rutinas diarias de limpieza e hidratación. Si no tiene que asistir a eventos sólo usa una crema coloreada ligera y rubor, delineador de ojos y bálsamos de labios. O simplemente su hidratante con un poco de bronceador para dar un tono saludable. Eva se mantiene vigente aún fuera de la pantalla y su belleza natural cautiva más aún por la sencillez de sus acciones públicas.

LOOKS



El maquillaje natural es lo que más elige Eva Mendes para sus looks de alfombra roja. Claro que también la vimos con los ojos bien cargados. El castaño casi siempre ha sido su color de cabello preferido.