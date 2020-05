Hace apenas diez días, la noticia de que Zulma Lobato estaba desaparecida preocupó al país. La mediática había dejado en el contestador del teléfono de su casa un mensaje que decía: "A partir de los graves problemas que estoy pasando, el momento terrible y la depresión que tengo, hasta el día 24 de abril no voy a atender a nadie, solo por algo urgente. Dejame tu mensaje y si veo que es necesario te llamo. Y no te olvides que siempre en la vida hay que hacer el bien”. Pero no respondió ningún llamado y nadie sabía dónde estaba pasando la cuarentena.

Sin embargo, este miércoles, las cámaras de Siempre noticias, el programa que conduce Esteban Trebucq por Crónica HD, encontraron a la mediática en los alrededores de su domicilio de Munro, dónde estaba con un cartel escrito de puño y letra en el que promocionaba su número de celular y decía: “Para contratar a Zulma Lobato en boliches, casamientos, despedida de solteros y todo tipo de eventos”.

Después de aclarar que no iba a utilizar tapa boca porque quedaba “horrible para la televisión”, Zulma dialogó con el cronista Marcos Bustamante y aseguró que estaba “prohibida en los medios”. “Mirtha (Legrand) y Susana (Giménez) no me invitan a su programa, invitan a gente rica. Y acá si no tenés televisión no existís”, comenzó diciendo Lobato.

Y luego explicó: “Estoy pidiendo trabajo porque necesito trabajar. Yo no puedo vivir del aire”. Según explicó luego su representante, Lautaro Reyes, Zulma cuenta con una pensión, pero ella misma se encargó de aclarar que eso representa "un ingreso mínimo” que no le alcanza para subsistir.

Lo cierto es que, cuando el periodista le explicó que todos esos rebusques que estaba pidiendo estaban “prohibidos” por el decreto que obliga al aislamiento social, Zulma respondió porfiada: “Las fiestas privadas no están prohibidas. Dentro de una casa si se puede. El tema es en los boliches. Y yo necesito trabajar porque la situación está muy mal con esto del coronavirus”.

¿Qué es lo que hace exactamente Zulma en sus presentaciones? “Yo hago todo tipo de eventos. Soy cantante, tengo un CD con treinta temas. Yo canto ocho temas en un boliche y ya me pagan. O una presencia, por ejemplo”, detalló la mediática.

Y, a la hora de hablar de costos, explicó: “Una presencia, ponele, ahora son cinco mil pesos. Si es una fiesta privada, diez mil. ¿Que es una presencia? Sacarme fotos con la gente. Por diez mil lo que hago es cantar actuar... Soy cantante, actriz y bailarina. Hice una revista en el 2001 con la que debuté en Mar del Plata y se llamaba Zulma Lobato´, con esta los mato'. No soy una persona que no sé hacer nada".

Entonces, la mediática recordó que también tuvo su paso como extra por el cine nacional. “Trabajé en cuarenta películas. La última fue Furia en la isla, con Libertad Leblanc, en el año ’78. También trabajé con Leonardo Fabio en Nazaereno Cruz y el Lobo, que fue en el ’75″, contó. Y luego aseguró que su tema más conocido es Yo soy Zulma, el que dice “hasta Tinelli y el Maipo no paro”.

Lobato confesó que la pasó “muy mal” últimamente. “No llego a fin de mes”, aseguró. Y dijo que en la actualidad estaba viviendo “de la ayuda de la gente”. No obstante, Zulma reconoció que después de haber atravesado situaciones complicadas se encontraba muy bien de salud. “Me pude operar la vista en Mendoza con el doctor Zaldivar y desde que me sacaron el riñón izquierdo estoy bárbara”, aseguró.