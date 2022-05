Equipo renovado. (De izquierda a derecha): Orlando Tejada, Roberto Becerra, Mario Pereyra (nuevo baterista) y Rodrigo Padilla (la nueva voz).



Como la mítica Ave Fénix que revive de sus cenizas, Legendarios Blues resurge del terreno arrasado por la pandemia, que ha paralizado numerosos proyectos y grupos locales en la escena musical local. Algunos pudieron resistir, otros conjuntos se desarmaron y este ensamble que tuvo su debut en 2018 en el Cine Teatro Municipal de Capital y estaba solidificando sus bases no estuvo ajeno a este fenómeno. Algunos de sus integrantes dejaron su lugar dentro del equipo y dieron lugar a otros. Varias fichas fueron rotando, hasta que en a principios de este año, el tándem quedó definido: Rodrigo Padilla (la nueva voz, lugar que dejó vacante Mario Guevara) y en la batería Roberto Becerra (antes estuvieron Rolando Espejo y Néstor Aguilar). Ellos son las nuevas incorporaciones que encajan con los miembros originales, Mario Pereyra en bajo, Gastón Castro en saxo, Beto Castañares en guitarra y Orlando Tejada en teclado y dirección musical. De esta manera, con meses de ensayos en estudio -y también en sus casas- la maquinaria blusera pone primera a partir de ahora, con doble presentación: el próximo 23 de mayo en Espartaco y el 28 siguiente, en Casino del Bono Park. Después de mucho tiempo, por fin el riff de Legendarios Blues volverá a sonar a toda potencia.



En una charla grupal con DIARIO DE CUYO, los músicos de históricas batallas por los escenarios rockeros de San Juan, hablaron de esta suerte de "reboot" del equipo y de cómo están dispuestos a encarar nuevos desafíos. "Es una nueva etapa en la que buscamos reagruparnos después de dos años difíciles. Lo importante es que la base del proyecto y el espíritu que llena a todos, el amor por el blues, están intactos", señaló Tejada, quien es en parte el cerebro y el corazón artístico que une las diversas individuales que integran este conjunto.

Como continuadores de la tradición blusera argentina, que llevan con mucha dignidad interpretando en su repertorio principal obras de Menphis La Blusera, La Mississipi, Pappo's Blues y Riff, entre otras leyendas del género; este grupo se caracteriza por ser intergeneracional y como sostuvo Tejada en algún momento, "el blues tiene una mística" especial que une a jóvenes y adultos de manera apasionada: los que se despertaron emocionalmente con la voz Adrián Otero o con la guitarra de Pappo en su momento, hoy están por los cuarenta y cincuenta años. Muchos de nosotros que formamos parte de esa guardia tenemos mucho apego por esos sonidos y somos fieles seguidores. Por eso Legendarios es importante, por lo que transmite y que muchos chicos y chicas jóvenes se entusiasman al escucharla", dijo el músico. Así fue como tendió puentes con Padilla. En la búsqueda de un nuevo cantante, le propuso practicar algunas canciones y la prueba fue superada. En pocas semanas del verano pasado, Rodrigo se sintió muy cómodo con el micrófono: "La verdad que tomó la posta con mucha responsabilidad. Puso mucho atención a las letras, a los acordes y se amoldó tan bien, que hasta organizó toda la carpeta de temas para estudiar. Nos quedamos muy contentos con su llegada al grupo", comentó Orlando.



Sin dudas es una gran responsabilidad sobre sus hombros, sin embargo, Padilla se manifestó con absoluto compromiso: "La idea de sumarme me entusiasmó mucho, no voy a negar que tengo presión y exigencia, pero lo que me motivó es el desafío por descubrir este género. El blues es un nuevo mundo por explorar y quiero encararlo de la mejor manera posible. Sé lo que significa estar en Legendarios, una banda exitosa en la provincia y que tiene renombre en el ambiente", expresó el cantante que viene de Sátiros Sueltos.



Por su parte, Mario Pereyra contactó al nuevo baterista del equipo. Roberto viene del palo del folklore, ya que acompaña en la percusión a Giselle Aldeco, pero en paralelo, tiene mucha afinidad y experiencia en el rock. "El blues tiene su complejidad al abordarlos, sin embargo, es tan rico en sonoridades que tiene una gran amplitud y eso me interesa. Este afán de aprender en un terreno que nunca había incursionado es interesante y además tengo una buena escuela de grandes maestros como Orlando y Mario, que me hace sentir contenido y sé que me enriquecerá mucho más", opinó el baterista que tuvo paso por La Morocha y compartió escenario con Rulo Tejada, Jano Molina, Facundo Gaillez y entre otras reconocidas figuras del rock sanjuanino.



"Este ritmo tal vez no sea masivo como otros, pero queremos y apostamos igual a este proyecto. Tuvimos un parate importante, pero nos ayudó a replantearnos muchas cosas. Hoy queremos sumar voluntades y ponerle muchas ganas y expectativas, porque se trata de llegar a la gente y darles nuestra música alegre", dijo el bajista respecto a la popularidad del blues en la escena provincial.



Están con pilas recargadas para tocar, como siempre. Quieren recobrar el camino iniciado y cuentan con público que se encuentra ansioso por escucharlos. Es el reto que los motiva para salir a tocar, como entonaba el propio Pappo Napolitano, "juntos a la par".



DATO

Legendarios Blues: el regreso. 24 de mayo en Espartaco Parrilla y el 28 de mayo en Casino del Bono Park. Ambas presentaciones a las 22hs.