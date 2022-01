Cultor del arte abstracto, Humberto Costa lleva más de 40 años dejando fluir su arte, sumando reconocimientos y prestigio. Inquieto y presente en exposiciones colectivas, el reconocido artista plástico comenzará el 2022 con una muestra individual. "Por una cuestión de edad, puede que sea la última muestra individual, así con este despliegue. No es que me sienta terminado, al contrario, seguiré participando en otras exposiciones, pero cuesta movilizarse" dijo a DIARIO DE CUYO el artista que tras recibir la distinción Mario Pérez que le otorgó el año pasado la Cámara de Diputados, fue invitado por el Centro Cultural San Martín, que depende de la Municipalidad de la Capital, para montar esta retrospectiva que inaugurará el 4 de febrero.



"Trayecto" reunirá obras de escultura, pintura y dibujo, todas áreas en las que Costa se ha desarrollado siempre con toda amplitud y que para esta muestra -que cuenta con curaduría de Alberto Sánchez Maratta- fueron elegidas formando como un entramado, relacionadas bajo el concepto del título. "El tema del trayecto, tiene que ver con ir hacia adelante, el costado o hacia atrás, es un viaje que realiza el artista, por eso es que las obras presentadas, algunas actuales, otras anteriores, estarán relacionadas en las distintas salas y las disciplinas. Los dibujos son especies de tramas, imagen intercalada, tienen relación con las pinturas como se imbrican los dibujos, con las esculturas, porque en ellas también hay curvas, líneas, tensiones, direcciones, las esculturas advierten también aquel juego lineal de superficies, de planos que se interconectan" describió Costa sobre los fundamentos de la exhibición de más de 100 dibujos, 40 cuadros (en técnica mixta) y 17 esculturas.



En cuanto a la elección de las obras, Costa dijo que se concentraron en los últimos 20 años. "Es un periodo acotado por una cuestión espacial; en estas últimas décadas y especialmente los últimos años, hubo en cuanto a pintura y dibujo una gran producción y que tiene que ver con la idea general de la muestra; como la mayoría de mis obras son abstractas, me facilita la tarea, porque no estoy sometido a un tema evidente, una temática o una imagen reconocible" dijo.



También habrá obra inédita, como será un compendio de 110 dibujos de pequeño formato que se podrán apreciar en un video que está siendo producido aún, que mostrará su producción de los últimos dos años, ya que fueron realizados durante la pandemia. "Al estar encerrado, me dediqué mucho a dibujar, produje una cantidad increíble. Como ya estoy jubilado tengo más libertad de acción en cuanto a horarios, en cualquier hora del día, incluso a la madrugada me pongo a dibujar, casi como un hábito de escritura" contó Costa, que lleva 8 años jubilado como profesor en la Facultad de Artes Visuales, por lo que eso le permitió intensificar su producción de taller y armar más muestras. De hecho es integrante activo del colectivo 18 mundos y también ha expuesto en la Segunda Bienal Nacional de Dibujo organizada por el Franklin Rawson el año pasado. Justamente algunos de los dibujos que no fueron seleccionados para esa ocasión, también serán parte de esta muestra individual.



Para Costa compartir esta exposición implica "hacer un raconto" que empezó a hacer en el momento que recibió la distinción nombrada como el fallecido Mario Pérez (con quien compartió mucho en el arte, destacó), porque se sintió realmente emocionado con el galardón. "Fue una agradable sorpresa cuando me llamaron que había sido elegido por mi trayectoria; para un artista que te reconozcan tu dedicación tiene una importancia emocional, es una satisfacción que el medio reconozca su labor, es sentir que no ha transcurrido en vano" compartió el artista visual, que destacó que hay toda una nueva camada "trabajando muy bien en distintos estilos", que tienen ese "criterio de agruparse, que es muy bueno. Está cambiando el movimiento artístico de San Juan y tiene que ver con las nuevas generaciones, con su ímpetu" dijo, aunque reconoció que no es su campo específico. "Los chicos que yo conozco que están trabajando en murales, pintura, tienden a lo figurativo, realista o subrealista pero figurativo al fin. El tema abstracto es difícil de definir como receta", reconoció.



Consultado sobre cuáles son sus inspiraciones más fuertes, Costa compartió su teoría. "Cuando la lente o el ojo se acerca o aleja muchísimo del objeto natural, aparece la forma del arte abstracto, uno no puede creer cuando la foto de una célula a través de un microscopio electrónico, o una foto del espacio exterior, mundos que están pero a cierta distancia no se perciben". Abstracto pero no tanto, entonces y en la devolución del público respecto a su obra también parece estar esa "mirada más allá de lo obvio" dice, que los hace descubrir desde cortes geológicos hasta moluscos. Humberto Costa trae de nuevo esa máxima de que "el arte no es ni bueno ni malo, ni feo ni lindo", sino que importa cómo impacta en quien lo aprecia.





EL DATO

Trayectos. Muestra de Humberto Costa. Inauguración 4 de febrero, a las 20.30 en el Centro Cultural Estación San Martín.