FOTOS MARCOS URISA

Cuando el folclore cuyano gana el aire con convicción y alegría, la platea se entrega y vibra con él. Y si viene de intérpretes, autores y músicos que son parte de sus entrañas -y que además hace tiempo no se escuchan en vivo-; las emociones traspasan la piel, arriba y abajo del escenario. Eso es lo que se vivió el sábado por la noche en el Anfiteatro del Auditorio Juan Victoria, donde en el marco de San Juan celebra la cuyanía, tuvo lugar el primer homenaje a quienes han colaborado con sus largas, coherentes y sonoras trayectorias en su difusión y defensa. Tras las actuaciones de La Trova de Ansilta y Los Gajos de Pinono, y las palabras del director del complejo y mentor del festival, Rolando García Gómez -que habló sin pelos en la lengua de la importancia de revalorizar la obra de autores e intérpretes de la provincia y la región-, el conductor de la velada, Jorge Pascual Recabarren, invitó a las estrellas de la noche: Orlando "Pato" Palacios, al aparcero Jorge Darío Bence, Marta y Pepe Lloveras, Inti Huama y Minguez-Barboza (también a Raúl de la Torre, pero no asistió), quienes con su carisma, humor y sensibilidad se robaron el corazón del público que colmó el lugar. Historias y recuerdos valiosos, regresos a los escenarios que movilizaron hasta las lágrimas a más de uno, estos indiscutidos protagonistas oportuna y merecidamente homenajeados dejaron en claro que la pasión sigue intacta y que todavía hay tela para cortar... y tiempo para cantar.



"Agradecer a la gente que tuvo esta magnífica idea de reunirnos...", abrió el fuego Palacios. "La última actuación que yo pude hacer en televisión fue en 2016 (...) Me están haciendo revivir una etapa muy bonita que nosotros hemos tenido la suerte de compartir con mis compañeros", dijo el artista de 86 años, que no pudo actuar por un tema de salud. "Yo le agradezco a este público que me ha hecho acordar de aquellas nochecitas sanjuaninas, he vivido una etapa hermosa en el folclore argentino", añadió, no sin recordar a grandes como Saúl Quiroga y Bebe Flores, entre otros.

Orlando "Pato" Palacios recibió la distinción de manos de García Gómez



Luego hizo su entrada el Aparcero Mayor de Cuyo, recibido por su hijo. "Los quiero a todos y gracias a los organizadores de este homenaje. Gracias a este sitial con el nombre nada menos que de Buenaventura Luna, el más grande de los poetas que ha dado el folclore argentino. Quisiera tener la elocuencia adecuada para expresar lo que siente mi corazón en este momento, que vibra, corcovea como un potro embravecido porque siente que por fin el pregón de 55 años en nuestro Alero Huarpe está dando los frutos que esperábamos, darle la razón a la música nuestra", expresó con su característica impronta.

Jorge Darío Bence y su hijo Pascual Recabarren.



La música vino de la mano de Marta y Pepe Lloveras (integrantes de Los Manantiales junto a Luisa y Beto Avalo), acompañados por su nieto Fausto Mendez Lloveras y por Gastón Luna. "Éste es el momento más hermoso que tenemos Marta y yo. ¡Por el folclore nuestro! ¡Por ustedes! ¡Porque nunca nunca llegue a apagarse nuestro folclore cuyano, que es tan hermoso, tan extenso, tan lúcido en su letra y en su música, que lo seguimos queriendo con el alma desde qué sé yo cuándo...", dijo Pepe. "Hace 22 años que no subíamos a un escenario, es una emoción realmente indescriptible. La verdad que esto es una inyección de vida después de tanto tiempo", añadió Marta, para entonces entonar El árbol del vecino, cueca de Pepe; Un adiós, de Oscar Valles, primera canción que grabaron en 1968 y les dio el triunfo en Cosquín; y Seguirnos amando, también de Lloveras.

Emocionados, Marta y Pepe Lloveras retornaron a un escenario tras 22 años.



La esperada reunión en el escenario de Fonsi Velasco, Panchito Godoy y Mario Zaguirre fue una celebración. Por San Juan, La música va conmigo y Canción para un encuentro fueron los temas elegidos para cantar junto al público, que los despidió de pie. "Este homenaje es extensivo a todos ustedes. Si Inti Huama tiene un lugar en San Juan es gracias a ustedes, que siempre nos apoyaron en tantos años de amor con esta música, que seguramente, como dijo Rolando (García Gómez), llegará a los escenarios sin tener que pedir por favor", señaló Fonsi Velasco. "¡Gracias! Los llevaremos en el corazón por siempre!", cerró Zaguirre.

Inti Huama volvió a sonar en vivo en este homenaje y fue ovacionado.



Ya promediando la velada, hicieron su entrada Minguez y Barboza. "No se imaginan la emoción que sentimos en este momento de haber compartido con tantos grandes artistas de aquellos tiempos como nosotros. Y estar esta noche compartiendo con ustedes, público maravilloso. Qué cosa más sensible la de ustedes, aplaudir con cariño y vitorear a todos los artistas", manifestó Pelufo. "¡Y qué nervios, che!", agregó Minguez, provocando risas antes de abordar, acompañados por Jonatan Vera, la cueca de Saúl Quiroga, Me hiciste mal; la tonada Se fueron los sueños míos y el vals El espejo de mi vida. "Esos aplausos los agradecemos para toda la vida y los llevaremos en un rinconcito de nuestro corazón. ¡Inolvidable esta noche!", se despidieron.

El dúo Minguez-Barboza se mostró conmovido durante su actuación.



Entonces sí, entre abrazos y charlas, se fueron juntando todos en el escenario para, al unísono, poner el broche de oro: San Juan por mi sangre y Vallecito. Fue sin dudas una noche magnífica, para ellos y para la platea -felizmente compartida- que abrazó a cada uno con coros, loas, gritos cuyanos... Y un efusivo, respetuoso y amoroso aplauso.