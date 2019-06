A esta altura de los tiempos, los archivos de los estudios de grabación acumulan millones de horas de canciones que jamás fueron escuchadas más allá de sus muros, y que seguramente no merezcan serlo. Pero también esconden joyas invaluables de artistas eternos, que cuando salen a la luz adquieren la dimensión de un tesoro para los sentidos.

Algo así sucede con la versión recuperada del tema Time, de Freddie Mercury, ahora tituladaTime Waits For No One, grabada por Dave Clark en los estudios Abbey Road en 1986 para el álbum del musical londinense Time, para el cual el cantante de Queen también había aportado la canción In My Defense.

En aquel momento, Mercury había grabado 48 pistas de voz para Time, que terminaron duplicándose para la edición definitiva. Pero años después del lanzamiento de aquel disco, para el que Clark había convocado a varios vocalistas, el ex líder de la Dave Clark Band se propuso rescatar aquella que Freddie había registrado junto al tecladista Mike Moran, en el primer ensayo compartido por ambos.

"Seguí pensando en ello", explicó Clark a Reuters. "Una década después, pensé que me encantaría escuchar el original y volví, pero no pude encontrarlo porque tenía 96 pistas. Unos años más tarde conseguí que mi ingeniero lo revisara todo, no pudimos encontrarlo... Pero a fines del 2017, lo intentamos de nuevo y lo hallamos. Fue maravilloso", detalló el músico y productor.

La nueva versión es una conmovedora interpretación del tema, que apunta a lo impredecible del futuro. "Tenemos que confiar, uno en otro/O no habrá futuro", canta Mercury, a solas con el piano. "Realmente muestra lo increíble que es como intérprete", señaló Clark, quien confesó: "Fue mágico, y me puso la piel de gallina"

El lanzamiento de la nueva versión fue acompañado con un video registrado en el Dominion Theatre de Londres, que es parte del videoclip original de Time, en el que se lo puede ver al cantante interpretando el tema.